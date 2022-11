Muere la actriz y cantante Irene Cara, que puso su voz a películas como Fame y Flashdance: "Un alma hermosa y especial" La intérprete fallecía en su casa de Florida este viernes a los 63 años. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz y cantante Irene Cara, conocida por sus canciones en clásicos del cine de los 80 como Fame y Flashdance, ha fallecido a los 63 años. Su publicista, Judith A. Moose, confirmaba la triste noticia en un comunicado en la cuenta de Twitter de la artista este sábado por la mañana. "Es con profunda tristeza que, en nombre de su familia, anuncio la muerte de Irene Cara", lee parte del escrito. "La oscarizada actriz, cantante, compositora y productora ha muerto en su casa de la Florida". Irene Cara Irene Cara | Credit: AARON RAPOPORT/CORBIS/ GETTY El comunicado también advierte de la petición de la familia de Irene de que se respete su privacidad en estos delicados momentos de pena y duelo. "Ella era un alma hermosa y especial cuyo legado vivirá por siempre en su música y sus películas", concluye. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, la causa de su muerte es desconocida, pero se compartirá cuando se tenga esa información, expresó su representante. También confirmó que los servicios funerarios están preparándose y que más adelante se dará a conocer la fecha de la despedida que se hará para los fans de Irene. Cara fue conocida por protagonizar y dar voz al tema del musical cinematográfico Fame, en el que interpretó a la inolvidable Coco Hernández. Este papel como cantante le valió dos nominaciones a los premios Grammy en 1981 como Mejor Nueva Artista y Mejor Actuación Pop Vocal. Irene Cara Irene Cara | Credit: (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images) Su carrera arrancaba con éxito hacia la cima. Más tarde, en 1983, interpretó y co-escribió el tema que marcaría su carrera: "Flashdance… What A Feeling", para la banda sonora de la cinta. Un tema que le hizo merecedora de un Óscar como Mejor Canción original en 1983 y dos premios Grammy en 1984. Ese talento que siempre desbordó esa niña de El Bronx, finalmente era reconocido y cruzaba fronteras. Según indicó su representante, Cara estaba emocionada e inmersa en nuevos proyectos para sus fans que, pese a su partida, asegura que se hará todo lo posible para que vean la luz. Que En Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la actriz y cantante Irene Cara, que puso su voz a películas como Fame y Flashdance: "Un alma hermosa y especial"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.