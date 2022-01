Irán Castillo revela que una negligencia médica puso en riesgo su segundo embarazo Un mal diagnóstico podría haberle costado la vida al bebé que espera Irán Castillo. Ella narra su preocupante historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pocas semanas de tener a su segundo hijo, Irán Castillo, quien se ha mostrado muy feliz y emocionada de formar una familia con su prometido Pepe Ramos. Sin embargo, no todo ha sido tranquilidad en esta nueva etapa; por el contrario, le ha traído algunas preocupaciones a la actriz, debido a que un diagnosticó equivocado por parte del médico que la atendía. "A las doce semanas nos hicieron un ultrasonido estructural y salió que todo [estaba] súper bien", mencionó al diario mexicano El Universal. Pese a los buenos pronósticos, en la clínica que se atendía la también cantante desde que se enteró que estaba en la dulce espera, opinaban lo contrario. "En este lugar, donde iba por el tema de la edad, tengo 45 años y muy orgullosamente lo digo, comenzaron a hacerme estudios carísimos, hasta que dieron con la cuestión que era de alto riesgo mi embarazo. Me preguntaba por qué entonces me mandaron a hacer un estudio que se llama ADN fetal", relató. "[El médico] me empezó a decir que mi bebé venía mal que traía el trisomía que se llama 18", agregó. "Dicen que la posibilidad de vida del feto es improbable porque normalmente se muere el bebé dentro, o nace y al poco tiempo se muere, o tiene unas condiciones de vida muy complicadas. Me quedé el shock". Irán Castillo Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicho galeno sugirió a la protagonista de la telenovela S.O.S. me estoy enamorando y a su pareja interrumpir el embarazo. "Es muy delicado decirle eso a una embarazada", advirtió. Ante ello, prefirieron buscar a una genetista que aclaró que esa prueba no era concluyente y los ayudó a comprobar que todo estaba bien. Ahora, Irán Castillo pide que las futuras madres elijan bien a los médicos con los que van a tratarse. "A lo mejor están generando que mujeres induzcan al aborto, por no hacer una prueba que sí sea de diagnóstico", enfatizó. "Siento que [dar a conocer mi experiencia] le puede servir a mucha gente que esté en este tema; que estén buscando hijos o que les estén haciendo estudios y estén angustiándolas, entonces es muy importante que lo compartamos tal cual es", concluyó.

