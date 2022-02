Irán Castillo revela su secreto de salud tras convertirse en madre por segunda ocasión La actriz mexicana Irán Castillo, quien dio a luz a su hijo Demián recientemente, reveló que comió la placenta para recuperarse del parto y facilitar la lactancia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dese el nacimiento de su segundo hijo el pasado 10 de febrero, la actriz Irán Castillo ha compartido íntimos momentos y detalles sobre su reciente maternidad. La emoción que ha vivido junto a su pareja, el empresario José Pepe Ramos, hasta reveladoras fotografías amamantando al pequeño Demián, las ha documentado para sus seguidores. Ahora, la mexicana de 45 años da a conocer su secreto mejor guardado para recuperar su salud durante el proceso de postparto. Luego de anunciar el nacimiento de su segundo hijo – el primero con Ramos – con una inusual fotografía de su placenta, la actriz reveló que decidió comérsela para tomar ventajas de los beneficios que proporciona para la lactancia y la recuperación de su salud tras el parto. "Es increíble como la placenta puede ser nuestra propia medicina y se puede usar para ¡tantas cosas tan maravillosas!", escribió junto a una imagen familiar en su cuenta de Instagram. "¿Sabías que la placenta te puede ayudar muchísimo al posparto y la lactancia tomándose en cápsulas? ¡Aprovechemos el milagro de este órgano!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a expertos, la placenta puede ayudar a restaurar la energía tras el esfuerzo de parto, balancear los niveles hormonales, aumentar la cantidad y calidad de leche y aportar hierro, minerales y otras vitaminas necesarias para el cuerpo. La actriz, quien dio a luz de manera natural, ha compartido que tanto ella como el hermano de Irka, de 10 años, se encuentran en favorable estado de salud. Además, está disfrutando a plenitud esta nueva etapa de su vida, la cual ha llamado "transformadora", al lado de su pequeña familia.

