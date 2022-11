Investigan posible homicidio tras la muerte del hijo de la famosa comunicadora mexicana Maxime Wooside Las causas de la muerte de Alejandro Iriarte, hijo Maxime Woodside, está bajo averiguaciones de las autoridades mexicanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El jueves 10 de noviembre de 2022, se dio a conocer que Alejandro Iriarte Woodside, primogénito de Maxime Woodside, había fallecido a causa de un infarto fulminante. Llamó la atención que horas antes de su deceso el hombre de 55 años se despidiera de sus redes sociales y agradecería a sus seguidores. Poco después se dio a conocer que el empresario había sido encontrado en domicilio de la Ciudad de México con un disparo por arma de fuego. En un inicio se pensó que se trataba de un suicidio debido, justamente, al mencionado retiro público. Sin embargo, ahora se da a conocer que se la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realiza una investigación por el presunto homicidio culposo de Iriarte, según reportan medios de comunicación locales. Se precisa que, mediante una tarjeta informativa, los policías fueron alertados de lo ocurrido al ahora occiso. También se mencionó que cuando los paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios, el hijo de la famosa comunicadora de radio ya no presentaba signos vitales. Por ello, se notificó de la muerte a las autoridades. Así, personal de la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón inició la mencionada indagatoria y detectives de la Policía de Investigación comenzaron con los procesos correspondientes que incluyen la ubicación de las cámaras de videovigilancia. Maxime Woodside y su hijo Alejandro Iriarte Credit: Maxime Woodside Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, miembros de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales realizaron los dictámenes correspondientes. El cuerpo de Alejandro Iriarte Woodside fue trasladado al anfiteatro para los trámites pertinentes y la entrega a los familiares. Hasta el momento, Máxime Woodside no se ha pronunciado al respecto.

