Investigan a fundador de Menudo por presunto abuso sexual de uno de sus integrantes Los rumores de abuso sexual por parte de Edgardo Díaz han estado presentes por años. Ahora, se da a conocer que se investiga al creador de Menudo por este supuesto delito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace tiempo, Roy Rosselló, quien fuera integrante de Menudo dio a conocer que había sido víctima de supuesto abuso sexual por parte de Edgardo Díaz, creador del famoso grupo. Ahora surge información que asegura que el empresario musical está siendo investigado por este presunto delito que ocurrió en la década de los 80 y fue llevado a cabo en el Hotel Biltmore, ubicado al centro de dicha ciudad de Estados Unidos. "Podemos confirmar que se tomó un informe y que es una investigación en curso", señaló un portavoz de la Policía de Los Ángeles al diario estadounidense Los Angeles Times. Las autoridades no dieron mayores detalles al respecto debido a la confidencialidad del caso. Además, también se refirió que se trata del primer delito de índole sexual del que se le señala, ya que en otras ocasiones han pesado sobre el productor escándalos relacionados con drogas y explotación al interior de dicha banda. Menudo Menudo - Ricky Martin, Charlie Rivera, Roy Rossello, Robby Rosa y Ray Acevedo, Los Angeles, 1985 | Credit: Fotos International/Getty Image SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El asunto de posible abuso tomó fuerza de nueva cuenta luego de que salió a la luz la serie documental Menendez + Menudo: Boys Betrayed, cuya transmisión por Pecock inició el martes 2 de mayo de 2023. En el mencionado programa Rosselló mencionó que fue víctima de agresión sexual por parte de José Menéndez cuando tenía 14 años. También mencionó los abusos de los que fue víctima por parte de Díaz. Edgardo Diaz Edgardo Diaz, San Juan, PR, 2015 | Credit: GV Cruz/WireImage "Fui el único integrante el cual no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré en Menudo porque Edgardo [Díaz] simplemente me vio y se enamoró de mí", aseguró en la emisión. De momento, es todo lo que se sabe sobre la investigación. En otras ocasiones Edgardo Díaz ha desestimado dichas acusaciones.

