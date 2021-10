Interpol emite ficha roja de búsqueda para capturar a Inés Gómez Mont y su esposo La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda contra Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes ahora pueden ser detenidos en más 190 países. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir murio abuela de ines gomez Credit: Mezcalent La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda a solicitud de la Fiscalía General de la República Mexicana (FGR) contra la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes ahora pueden ser detenidos en más 190 países, según la prensa mexicana. La Interpol emite fichas rojas "sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar", según explica la organización internacional de policía. Ines Gomez Mont Credit: Instagram / / Ines Gomez Mont La pareja ha sido acusada de malversar cerca de 3 mil millones de pesos (unos $146 millones) del Ministerio del Interior mexicano entre 2016 y 2017. Cuando el pasado 10 de septiembre un juez emitió una orden de arresto en su contra, ambos huyeron del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ines gomez mont & husband Ines gomez mont & husband | Credit: Ines gomez mont INSTAGRAM Gómez Mont compartió recientemente un comunicado en redes sociales en el que reivindicaba su inocencia y denunció que autoridades estaban solicitando órdenes de aprehensión en su contra. "Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada", escribió la presentadora mexicana. "Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas".

