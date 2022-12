Todos los integrantes de RBD, menos Poncho Herrera, borran su contenido en redes Primero fue Anahí quien desapareció de Instagram, y la siguieron sus compañeros Maite Perroni, Christopher Uckerman, Dulce María y Christian Chávez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El nombre de RBD vuelve a estar en boca de todos estos días. Hace unas semanas, Christian Chávez, Maite Perroni, Anahí, Dulce María y Christopher Uckermann tuvieron una reunión de la que hicieron partícipes a sus fans. Un encuentro muy emotivo que dio que pensar. El nuevo paso de los integrantes del famoso grupo musical en las redes ha hecho que las sospechas sobre un nuevo reencuentro profesional en los escenarios se multipliquen. Y es que todos, a excepción de Poncho Herrera, han borrado de Instagram su contenido de años y su foto de perfil. RBD Credit: Instagram Christian Chávez ¿Estrategia, broma, casualidad, quizá las tres? Esa es la pregunta que muchos seguidores se hacen. Pero, para alegría de muchos, todo indica que podría tratarse de la tendencia de moda de muchos artistas para llamar la atención y posteriormente anunciar algo fuerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reunión de todos ellos a finales de noviembre ya hacía sonar todas las alarmas. Este nuevo paso que arrancó con Anahí y prosiguió con todos los demás puede ser la guinda al pavo y la llegada de una grata sorpresa. La desaparición completa de sus fotos y videos se reduce tan solo a Instagram, pues los perfiles de Facebook de todos ellos se mantienen actualizados y con publicaciones recientes. El único que no forma parte de esta, podría llamarse aventura, es Poncho, quien tampoco estuvo en la famosa reunión de sus compañeros. ¿Qué será lo que se traen entre manos?

