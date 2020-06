Integrante de La Séptima Banda pierde su lucha contra el coronavirus Armando Cardona Sánchez falleció la tarde del miércoles en un hospital de Guamucil, Sinaloa, a causa de la COVID-19. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los integrantes de La Séptima Banda se encuentran de luto tras el fallecimiento de uno de sus compañeros a causa de la COVID-19. A través de sus redes sociales, la agrupación dio a conocer el miércoles por la tarde que Armando Cardona Sánchez había perecido tras contraer el virus. “Ha partido al cielo un gran compañero, un hermano, una persona que indudablemente nos dejó un gran vacío”, publicó la banda en su cuenta de Instagram. “Te vamos a extrañar cada día, las giras ya no serán lo mismo sin ti, y ten por seguro que vamos a pensar en ti en cada momento”. De acuerdo a reportes, el músico de 30 años se encontraba hospitalizado en la ciudad de Guamuchil, Sinaloa, México, desde hace varios días intentando vencer el virus. Desafortunadamente, debido a padecimientos desconocidos del artista, su situación de salud se complicó y perdió la batalla. A pesar de las restricciones impuestas por las autoridades del estado mexicano —que no permite funerales concurridos para enterrar a personas que perecen a causa del coronavirus— decenas de familiares y amigos se reunieron en el panteón de la ciudad para darle el último adiós al talentoso músico, mientras sus compañeros de banda lo despedían entonando sus canciones favoritas. “Nos dejas un gran vacío como ser humano, eras una persona que nos alegraba la vida y que nos hacía sentir mejor con tus pláticas y tus ocurrencias”, escribieron sus compañeros en Instagram. “Nadie ocupará tu lugar en la banda. Serás siempre recordado y amado por cada uno de nosotros”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estado de Sinaloa ha sido uno de los lugares más impactados por el coronavirus en México y cuenta con un alto número de casos confirmados, así como de muertes. El gobierno del país azteca continúa implorando a sus ciudadanos a permanecer en casa y mantener la sana distancia de ser necesaria su salida a la calle.

