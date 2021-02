Close

Integrante del grupo MDO se contagia de coronavirus: "Únanse a nuestras oraciones" A través de un sentido mensaje, la banda informó del estado del artista Abel Talamantez tras contraer la COVID-19. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo del entretenimiento sigue dando noticias sobre fallecimientos y contagios de algunas de sus estrellas. El más reciente en sufrir el latigazo de esta enfermedad ha sido Abel Talamantez, integrante del famoso grupo MDO. Ha sido precisamente la banda quien ha hecho el preocupante anuncio a través de sus redes y con un mensaje que desprende gran preocupación por su compañero. "Familia MDO les compartimos la desafortunada noticia que Abel Talamantez ha sido diagnosticado con el virus COVID-19 en los últimos días. Únanse a nuestras oraciones para pedir su pronta recuperación", leía el inicio del mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el mismo escrito se advertía al público la importancia de no despistarse y cuidar cada paso que se dé. "Les pedimos que por favor se cuiden mucho. No se les olvide siempre guardar su sana distancia y siempre llevar un cubrebocas", insistieron. Abel, de 41 años, y sus compañeros tenían previsto su próximo concierto para el 14 de febrero, un show virtual para el que estaba todo preparado y que no se sabe todavía si seguirá en pie. Por una pronta recuperación.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Integrante del grupo MDO se contagia de coronavirus: "Únanse a nuestras oraciones"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.