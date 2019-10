Instagram crea campaña contra el cyberbullying Para habilitar las restricciones solo entra a las configuraciones de tu cuenta y sigue los siguientes pasos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si te has fijado en tu cuenta de Instagram, en el mes de octubre la plataforma lanzó un nuevo sticker en tus historias. ¿Qué significa? Se trata de una nueva iniciativa para ayudar a crear conciencia sobre el bullying online: una calcomanía global en Stories, diseñado para apoyar iniciativas anti-bullying en todo el mundo. El sticker, creado por el ilustrador brasileño Leo Natsume, busca inspirar a la comunidad de Instagram y crear conciencia sobre la importancia de detener el acoso en las plataformas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Instagram está comprometido a liderar la lucha contra el acoso online y continúa desarrollando iniciativas anti a largo plazo. El lanzamiento de este nuevo sticker está en línea con las últimas herramientas anunciadas por la plataforma, que ayudan a combatir y prevenir el acoso online. Entre ellos, la función ‘Restringir', que limita los comentarios y mensajes de personas con las que no desea interactuar sin bloquearlo, y la función de ‘'Alerta de comentarios, que utiliza inteligencia artificial para notificar a las personas cuando el comentario que están por publicar puede considerarse ofensivos", emitió Instagram a través de un comunicado. Image zoom Instagram Para habilitar las restricciones solo entra a las configuraciones de tu cuenta y sigue los siguientes pasos. Configuraciones: En tu perfil, toca el ícono de menú o deslice hacia la izquierda

Toca en "Configuración" y luego toca "Privacidad"

En Conexiones, toque "Cuentas restringidas"

Esto activará una pantalla educativa con más información sobre cómo restringir una cuenta. Toca "Comenzar"

Busque la cuenta que desea restringir y toque "Agregar"

Toque "Restringido" para ver todas sus cuentas restringidas. Puede tocar "Eliminar" si desea eliminar una cuenta de esta configuración. Puedes proteger tu cuenta de interacciones no deseadas con la opción ‘Restrict'. "El acoso escolar es un problema complejo, y sabemos que los jóvenes enfrentan una cantidad desproporcionada de acoso en línea, pero son reacios a denunciar o bloquear a los compañeros que los intimidan. Restrict está diseñado para permitirle proteger silenciosamente su cuenta sin perder de vista al acosador", dicen los representantes de Instagram. Advertisement

