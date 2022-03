La foto hot de Horacio Pancheri que Instagram eliminó al considerar que infringe sus Normas comunitarias "Publicación eliminada por servicios sexuales de adultos", reza el mensaje que recibió el actor de origen argentino. "Volvimos al siglo XV", lamentó Pancheri tras lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Horacio Pancheri Horacio Pancheri; Instagram | Credit: Mezcalent; Instagram Los famosos no están exentos de sufrir censura en las redes sociales. Y si no que se lo pregunten al actor argentino Horacio Pancheri, quien recientemente tuvo que ver cómo Instagram eliminaba su publicación más reciente tras considerar que infringía sus Normas Comunitarias. "Eliminamos tu publicación porque infringe nuestras Normas comunitarias. Aunque no tuvieras la intención de ofender a nadie, nuestras normas animan a las personas a expresarse de un modo que sea respetuoso para todos", reza el mensaje de advertencia que recibió el galán de exitosas telenovelas como Vencer el pasado por parte de la red social de origen estadounidense. ¿Pero qué llevó a la plataforma propiedad de Meta a tomar esta drástica decisión? Horacio Pancheri Instagram interpretó la imagen que había compartido Pancheri en la que aparecía con el torso desnudo mientras se veía en un espejo como un "servicio sexual de adulto", algo que la red social tiene completamente prohibido entre sus términos y condiciones de uso. Horacio Pancheri La imagen que Instagram censuró La decisión, como era de esperarse, no sentó nada bien al intérprete de 39 años, quien mantiene actualmente una relación sentimental con la venezolana Isa Valero. "¿Mostrar una espalda es un servicio sexual?", se preguntó sorprendido Pancheri, quien cuenta con casi dos millones y medio de seguidores en esta famosa red social. Horacio Pancheri SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El que fuera protagonista del exitoso melodrama mexicano Un camino hacia el destino, historia que protagonizó en 2016 junto a la actriz y cantante mexicana Paulina Goto, lamentó que en pleno siglo XXI siga existiendo este tipo de censura alrededor de la desnudez del cuerpo. "Volvimos al siglo XV", escribió Pancheri.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La foto hot de Horacio Pancheri que Instagram eliminó al considerar que infringe sus Normas comunitarias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.