Instagram censura la viralizada foto de Mon Laferte en los Latin Grammy con los senos al descubierto La imagen de la chilena Mon Laferte dejando sus pechos al descubierto para protestar la situación en su país fue la imagen más viral de los Latin Grammy. Pero a Instagram no le hizo mucha gracia. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien la imagen de la cantante chilena Mon Laferte mostrando los pechos en la alfombra roja de los Latin Grammy para denunciar la situación en Chile ha dado la vuelta al mundo, un lugar donde no se la puede encontrar tal como fue captada es en Instagram. La red social inmediatamente intentó detener la divulgación de la imagen censurando el hashtag con el nombre de la chilena. “Se limitaron las publicaciones con el hashtag #monlaferte porque la comunidad reportó contenido que podría infringir las normas comunitarias de Instagram”, fue el mensaje que recibió la cantautora por parte de la plataforma digital y que ella misma compartió. La advertencia no impresionó a Laferte, que procedió a colgar la comentada foto, pero con flores cubriéndole los pezones. “Mi cuerpo libre para una patria libre”, escribió junto a la imagen la artista de 36 años, quien con su desnudo se solidarizaba con las protestas populares en su país. “Instagram lo censura por eso las flores”. Image zoom Denise Truscello/Getty Images for LARAS La imagen de la intérprete le está dando vuelta al mundo y ha recibido el apoyo de compañeras de profesión como Anitta, Aitana o Sofía Reyes, que la han compartido en sus redes sociales. “Fuerza a Chile, fuerza al mundo por más artistas con [agallas] como tu”, escribió Reyes junto a la foto en su cuenta de Instagram. Los puertorriqueños Guaynaa y Kany García fueros otros de los famosos que aplaudieron el valiente acto de Laferte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chile lleva varias semanas inmersa en una oleada de violentas protestas desatadas inicialmente por un aumento del precio del transporte público, pero que recogen el descontento de amplias capas de la población por la desigualdad en el país sudamericano. Con su mensaje, Laferte se solidarizaba con las denuncias de que las fuerzas del orden chilenas han cometido graves abusos en respuesta a las protestas, en las que se han registrado 19 muertes. “Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, chile adentro. Chile al son de la injusticia, la nota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, recitó en la ceremonia anterior a recibir el premio al Mujer Álbum de Música Alternativa. Advertisement EDIT POST

