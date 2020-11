Close

¡Insaciable! ¡El joven novio de Cynthia Klitbo, a punto de besar a Erika Buenfil! ¡Qué besucón! Adela Micha, Lucía Méndez... Y ahora, la reina del TikTok: "¡Ay no, que me pega la Klitbo!", exclamó la actriz cuando Rey Grupero se le acercaba peligrosamente... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de octubre, Cynthia Klitbo dejó helados a sus seguidores al confirmar su romance con una sensual foto junto a Rey Grupero, un polémico youtuber veinte años más joven que ella conocido por sus bromas un tanto pesadas, ya sea arrojar pasteles a la cara de la gente o incluso… ¡robarles besos! La pareja se ha vuelto inseparable y su novia está dando a conocer un lado más sensible del influencer, llamado en realidad Luis Alberto Ordaz, quien ama salvar perritos y llora en las despedidas. Image zoom Credit: IG/Cynthia Klitbo Después de sus famosos besos robados a personalidades como Adela Micha o, más recientemente, Lucía Méndez, quien llegó a propinarle una cachetada por ello, este hombre tan besucón protagonizó un nuevo video junto a la reina del TikTok. Frente a un plato de pasta y recreando la famosa escena de la bella película de Disney, La Dama y el Vagabundo, donde la entrañable pareja de perros termina besándose al compartir un espagueti, así de simpáticos se dejaron ver Rey Grupero y Erika Buenfil: “¡Ay no, que me pega la Klitbo!”, exclamó la influencer famosa por su comicidad. “Por eso mejor, vamos por una hamburguesa” escribió bajo el video Ordaz. “jajaja, se va a enojar mi esposa”, terminó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minutos antes, el travieso novio de la Klitbo había publicado otro clip en el que se burlaba de la Buenfil: “¿Sabes qué, morra? Como que los TikTok de Erika Buenfil están bien gachos, ¿no?”, le preguntaba a su compañera de mesa. “Dejen que los perros ladren, porque reina solo hay una. Como siempre, ganando. ¡Salud!”, dice Erika Buenfil, apareciendo al final y brindando desde la barra del bar.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Insaciable! ¡El joven novio de Cynthia Klitbo, a punto de besar a Erika Buenfil!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.