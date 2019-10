Esta es la inolvidable portada que José José y Edith González compartieron en vida en famosa revista Las dos grandes estrellas de México compartieron esta entrañable imagen en una famosa revista mexicana para felicitar las fiestas navideñas. Ocurría hace 27 años. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son dos de las figuras más importantes de México. Él, en el mundo de la música: ella, en el de la actuación. Desafortunadamente ambos partían este año dejando nuestros corazones desolados. Pero su recuerdo y su trabajo siempre permanecerá con nosotros, por eso tras la reciente marcha de José José ha salido a la luz una portada que protagonizó con Edith González donde ambos se mostraban así de sonrientes hace la friolera de 27 años. De lo más cómplices felicitaban las fiestas navideñas a los lectores de la revista TV y NOVELAS y brindaban con todas las ganas e ilusión allá por el año 1993. Radiantes, pasaban por uno de los momentos más felices y exitosos de sus vidas y carreras. Ella empezando y el cantante en su etapa más madura y estable. Image zoom Portada TV y Novelas Portada TV y Novelas, 1993 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un precioso recuerdo que siempre estará vivo en los corazones de quienes les admiramos. Los dos fueron víctimas de un cáncer por varios años al que hicieron frente con su lado más luchador y guerrero. A pesar de la dura batalla que lidiaban siempre nos regalaron una actitud positiva y valiente. Image zoom TV y Novelas TV y Novelas La actriz nos dejó hace ya tres meses a los 54 años, su compatriota José José lo hacía el pasado fin de semana a los 71. El mundo de las artes queda de luto con la pérdida de estos dos grandes seres humanos y profesionales. Les recordamos con estas preciosas imágenes en todo su esplendor. Advertisement EDIT POST

