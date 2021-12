Exmujer de Carlos Marín, de Il Divo, se despide así del que considera el "gran amor de su vida" Innocence rompió el silencio para dar el último adiós del cantante fallecido cuya causa de su muerte por fin ha sido confirmada por su abogado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Días después del fallecimiento de Carlos Marín, una de las mujeres más importantes de su vida ha roto el silencio para darle el último adiós. Se trata de Innocente, la famosa artista que además fue esposa del cantante de Il Divo. La también actriz, quien estuvo recientemente con Carlos y a quien le unían unos sentimientos llenos de amor, le ha dedicado unas conmovedoras palabras en las redes. "Quiero que todo el mundo sepa, la mayoría lo saben pero lo vuelvo a repetir, que Carlos Marín ha sido y será siempre el gran amor de mi vida, es la persona más buena del mundo, la persona más generosa del mundo. ¡Este momento lo íbamos a repetir! Pero no pasa nada, sé que el universo nos va juntar millones de veces, nos casará millones de veces. ¡Eso no tengo duda ! ¡Te quiero con toda mi alma!", lee una parte del escrito. Geraldine Larrosa, como se llama en realidad, estuvo casada con Carlos hasta el 2009, año en el que se divorciaron. Pero su separación como pareja no acabó con la preciosa amistad que mantenían hasta el día de hoy. Incluso tenían planes de compartir juntos en el escenario. La artista, que conoció a Marín en el musical de Los miserables y con quien estuvo casada tres años, ha permanecido en silencio hasta ahora. "Te quiero, mi amor. Tu voz, tu alegría, tu cariño y tu humor están impregnados en mi alma. Eres mi gran amor que ha marcado el ritmo de mi corazón", concluye su sentido mensaje. Carlos Marín Carlos Marín e Innocence, su exmujer | Credit: IG/Innocence Además, Innocence había publicado en septiembre un encuentro muy especial con el que fuera su marido desde Televisión Española, después de haber grabado una actuación para el programa especial de Nochevieja que se emitirá el próximo día 31 de diciembre. Carlos fallecía este domingo tal y confirmaron sus allegados después de días intubado y en cuidados intensivos. Aunque inicialmente no se dio la razón exacta de su muerte, su abogado Alberto Martín ha confirmado esta semana que fue a causa del coronavirus. Carlos Mrín IL DIVO Carlos Mrín IL DIVO | Credit: (Photo by Timothy Norris/Getty Images) "Todavía no nos lo creemos. Ha sido casi de un día para otro y esto es como un mal sueño... muy mal, como o una pesadilla", explicaba al programa español Ya es mediodía (Telecinco). "Aguantó mucho antes de ir al hospital, y creo que esto tampoco ha sido bueno". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El letrado dejó claro que sí estaba vacunado y que era muy responsable con este tema. "Era una persona muy centrada y razonable y ya estaba vacunado, pero esto no te no inmuniza al cien por cien y a él le ha atacado muy fuerte... A primeros de mes es cuando empezó a tener los síntomas y a encontrarse mal", prosiguió. El desenlace final ha dejado de luto a los suyos y a los millones de fans que le admiraban y seguían en todo el mundo. QEPD.

