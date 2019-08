Íngrid Martz regresa a la pequeña pantalla: estos son sus papeles más recordados By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La actriz mexicana regresa a la pantalla chica dos meses después de dar la bienvenida a su hija Martina. Empezar galería Su carrera Image zoom Victor Chavez/WireImage La primera telenovela de Íngrid Martz fue María Isabel en 1997. Advertisement Advertisement Su familia Image zoom Instagram/Íngrid Martz Se apartó de las telenovelas para estar con su familia. Su hija Image zoom IG/Íngrid Martz Ella y su esposo Rodrigo Luque dieron la bienvenida a su hija Martina en mayo. Advertisement Su regreso Image zoom Instagram Ingrid Martz “De vuelta a los foros después de un largo descanso, es algo cortito, pero está padrísimo porque es comedia y porque no tengo que dejar a #babymartina ahorita que está tan chiquita, pero al mismo tiempo me da la felicidad de hacer lo segundo que más me gusta”, publicó la actriz. Amor real Image zoom Instagram Interpretó el papel de Pilar Piquet de Márquez en esta telenovela de 2003. Heridas de amor Image zoom Mezcalent En esta telenovela actuó junto a actrices como Jacqueline Bracamontes, Grettel Valdés y entre otras. Advertisement Advertisement Advertisement Tormenta en el paraíso Image zoom Mezcalent Formó parte de esta telenovela producida por Juan Osorio en 2007. Zacatillo, un lugar en tu corazón Image zoom Mezcalent Trabajó con Jorge Aravena en esta telenovela de 2010. La que no podía amar Image zoom Instagram/Íngrid Martz Fue Daniela Dany Gutiérrez en esta producción de 2011, en la que compartió con la actriz Ana Brenda. Advertisement Advertisement Advertisement Antes muerta que Lichita Image zoom Mezcalent Esta fue una de las últimas telenovelas en las que actuó antes de tomarse un descanso. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

