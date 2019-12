Así fue el fin de semana de los famosos en las redes By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Íngrid Martz Una estrella lo pasó de vacaciones en Puerto Rico, otra celebró el cumpleaños de un amigo y dos más compartieron fotos junto a sus hermanas. Empezar galería Íngrid Martz Image zoom IG/Íngrid Martz "Este fue el primer día de unas cortas, pero increíbles vacaciones, no dejo de emocionarme cada vez que #babymartina descubre algo nuevo o reacciona a cosas, como una puesta de sol, el agua, las palmeras cuando se mueven con el viento", dijo. "Hay que disfrutar de todo y no dar las cosas por sentadas, seguir disfrutando del viento cuando te toca la piel, igual que ella, grandes lecciones te dan los hijos desde el primer segundo de vida". 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ariadne Díaz Image zoom IG/Ariadne Díaz 'Ya los quiero ver! ❤️❤️❤️", aseguró la mexicana. 2 de 11 Applications Ver Todo Alejandra Espinoza Image zoom IG/Alejandra Espinoza "Es un pacto 🌈 mi regalo de Dios", compartío la mexicana junto a una hermosa foto con su hijo, Matteo, en San Juan, Puerto Rico. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Geraldine Bazán Image zoom IG/Geraldine Bazán "El viejo San Juan 🇵🇷🇵🇷🇵🇷", comentó la mexicana, que también visitó la capital de la Isla del Encanto. 4 de 11 Applications Ver Todo Galilea Montijo Image zoom IG/Galilea Montijo "Así.. ❤️ siempre", aseguró la mexicana. 5 de 11 Applications Ver Todo Gloria Trevi Image zoom IG/Gloria Trevi "Feliz cumpleaños mi Sersh @elsergiogabriel celebró mucho tu vida Porq amigos hay muchos pero como tú.... solo tuuuu!😂😂😂😂😂😅💋❤️", dijo la cantante sobre su amigo Sergio Gabriel. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Grettel Valdez Image zoom IG/Grettel Valdez "Ella es mi hermana @shantallvc soltera y sin compromiso. [¿]Quién se apunta[?] Creo que me va matar cuando vea esto 🙈", aseguró con mucho humor la mexicana. 7 de 11 Applications Ver Todo Érika Buenfil Image zoom IG/Érika Buenfil "Bonito domingo" compartió la actriz desde la cama. 8 de 11 Applications Ver Todo Zuria Vega Image zoom IG/Zuria Vega "Piérdete en lo que amas", aconsejó la mexicana. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jacky Bracamontes Image zoom IG/Jacky Bracamontes "Estoy tan orgullosa de ti sis @alibracas !!!Feliz de acompañarte en esta noche tan especial en la inauguración de este espacio de @empoderamientoesencial !! Todo lo mejor para ti hoy y siempre!!!", expresó la actriz sobre su hermana Alina. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Así fue el fin de semana de los famosos en las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.