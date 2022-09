Ingrid Coronado revela que sus hijos están siendo afectados por la información pública tras muerte de su padre Con el fallecimiento de Fernando del Solar, han salido a la luz pública detalles privados sobre la situación económica del conductor y sus disputas legales con Ingrid Coronado, madre de sus dos hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Fernando del Solar, han salido a la luz diversos rumores alrededor de su posible, bienes, etc. También se han dado a conocer supuestas informaciones legales realizadas por su primera esposa y madre de sus dos hijos, Ingrid Coronado. Las polémicas se han públicas y han afectado directamente a Luciano y Paolo, los vástagos del fallecido conductor. Por ello, la exintegrante de Garibaldi, revela cómo lograr proteger a los niños. "No puedo evitar que les lleguen noticias malas. Desgraciadamente cuando les ha llegado a ellos sí les afecta y por eso creo que sería importante que los medios de comunicación de alguna manera tuvieran un compromiso, cuando se va a dar alguna información importante, para que por lo menos quienes vayan a atacar enseñen pruebas", advirtió Coronado a los medios de comunicación. "Para evitar tener que explicarles, sobre todo cuándo los afectados podrían ser los más pequeños". La también presentadora reveló que los chicos le han reclamado algunos de los datos que circulan, sean o no verdad. "Algunas veces sí me han cuestionado. Trato de mantenerlos blindados de alguna manera. [Los reclamos] han sido en diferentes circunstancias, pero es bien importante que pensemos qué información es la que se maneja porque muchas veces no sabemos el impacto que puede tener en los demás", enfatizó. Ingrid Coronado y Fernando del Solar Ingrid Coronado y Fernando del Solar | Credit: Victor Chavez/WireImage (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingrid Coronado dejó claro que por ahora lo más importante es que tanto ella como sus hijos puedan procesar el fallecimiento de Fernando del Solar, antes de llevar a cabo cuestiones relacionadas con la herencia. "Lo he dicho muchas veces, las personas actúan por como son, no por cómo eres tú. Es importante poner límites y estar con las personas que sumen porque tú no puedes cambiar a las personas", concluyó.

