Ingrid Coronado revela cómo están lidiando sus hijos con la muerte de Fernando del Solar Hace unos días, falleció Fernando del Solar; dejó dos hijos, Luciano y Paolo, que concibió durante su romance con Ingrid Coronado, quien revela la forma en la que los chicos atraviesan por este duelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su muerte, el pasado 30 de junio, Fernando del Solar dejó dos hijos, Luciano y Paolo, quienes fueron concebidos durante su matrimonio con Ingrid Coronado. Si bien, el término de esta relación en un principio se tornó difícil, con el tiempo todo se solucionó y los niños de 13 y 11 años, respectivamente, convivían con su padre de manera regular. Ahora, la conductora revela cómo están lidiando los chicos con la pérdida de su padre. "La semana pasada desgraciadamente falleció el papá de mis hijos", mencionó en el programa mexicano de radio que conduce y lleva por nombre Conectadas (MVS). La conductora mencionó que ha recibido ayuda. "Me gustaría compartirles algo que me dijo la tanatóloga que me ha estado asesorando en este proceso. Ella me dijo que tenemos que pensar en tres cosas importantes: pensar menos, sentir más y movernos", explicó. Coronado considera que sus hijos han hecho un trabajo personal desde tiempo atrás, que los está ayudando a sobrellevar esta pérdida tan fuerte. "Nosotros llevamos trabajando nuestras emociones. Había sido una batalla de 10 años muy fuerte", confesó. "Mis niños, que debo decir están haciendo un trabajo hermoso, para mí es una de las experiencias más difíciles que he pasado, pero sin lugar a dudas de las más hermosas porque el ver cómo le echan ganas, el ver cómo quieren salir adelante, puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver cómo no se van a dejar vencer", agregó con la voz entrecortada. "Es algo maravilloso ver cómo podemos transformar lo doloroso en algo positivo y cuando hablo de algo positivo es lograr tener más relaciones más amorosas". Ingrid Coronado y Fernando del Solar Ingrid Coronado y Fernando del Solar | Credit: Victor Chavez/WireImage (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingrid Coronado reconoce que también ha tenido que hacer un proceso personal para poder apoyar a sus hijos en este momento tan complicado. "Estoy convencida de que si queremos acompañar a nuestros hijos lo primero que debemos hacer es trabajar en nosotros mismos y en las emociones estoy convencida de que es así. Si yo soy capaz de manejar mis emociones de expresar y ordenar mis emociones, es lo que mis hijos van a aspirar, absorber, van a aprender", concluyó.

