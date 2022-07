Ingrid Coronado recibe fuertes críticas tras la muerte de Fernando del Solar La expareja se separó durante el proceso de enfermedad del actor y conductor en 2015, pero ha sido ahora cuando los fuertes comentarios contra su persona por este hecho se han agudizado. "¿Poder femenino es abandonar a tu esposo enfermo?" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves el mundo de la televisión y el espectáculo daba el último adiós a uno de sus habituales, Fernando del Solar, quien falleció después de años tratándose el linfoma de hodgkin que padecía. El presentador de espacios como Venga la alegría, Hoy y La vida es una canción, perdía la vida una década después de que fuera diagnosticado con esta enfermedad. Su despedida ha estado llena de conmoción por parte de quienes le conocieron y también sus seguidores, quienes han destacado su valía y alegría a pesar de lo que le había tocado vivir. Sin embargo, también ha habido tintes de polémica, sobre todo en lo que respecta a su expareja, Ingrid Coronado, a quien han acribillado al recordar su separación del también actor en medio de su difícil estado de salud. Ingrid Coronado y Fernando del Solar Ingrid Coronado y Fernando del Solar | Credit: Mezcalent En las recientes publicaciones de la presentadora y ahora también escritora, autora del libro Mujerón: Conquístate, ámate y enciende tu poder femenino, algunos usuarios le han señalado como insensible por separarse de su pareja ante una circunstancia tan compleja. "¿Poder femenino es abandonar a tu esposo enfermo?", "No puede ser que haya personas que compren el libro si tu abandonaste a tu marido cuando tenia cáncer y cuando más te necesitaba", "¿Ya estás feliz?", escribieron tan solo algunos en una de sus publicaciones en Twitter. La pareja se enamoró en 2008 y en 2012 Fernando fue diagnosticado con esta enfermedad, lo que supuso una etapa de tratamientos y muchos cuidados. Tres años después se separaron. Ese momento de entonces ha salido a la palestra y los seguidores le reprochan lo que pasó. Sin embargo, en medio de esa marea de comentarios subidos de tono, los defensores de la también actriz mexicana aseguraron que ella no fue quien acabó con la relación, sino Fernando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una historia que solo saben ellos y que ha provocado una nube negra en medio de esta ya triste despedida al querido actor y conductor argentino, pero nacionalizado en México. Fernando había vuelto a enamorarse y estaba feliz con su pareja Ana Ferro. "Te amo con todo mi ser, al infinito y más allá. Viviste cada día como si fuera el último", le escribió ella en redes tras su partida. La pareja se casó en abril y habían formado un bonito hogar donde los hijos del actor también pasaron preciosos momentos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ingrid Coronado recibe fuertes críticas tras la muerte de Fernando del Solar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.