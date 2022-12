Ingrid Coronado rompe el silencio sobre su divorcio con Fernando del Solar: "Por tu culpa tengo cáncer" Tras un largo silencio, Ingrid Coronado habla por primera vez sobre lo que hubo detrás de su divorcio de Fernando del Solar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante varios años, Ingrid Coronado y Fernando del Solar estuvieron casados y tuvieron dos hijos. Posteriormente, se dio a conocer que el actor de origen argentino tenía cáncer y tiempo después se dio el divorcio. En aquel momento, la conductora fue señalada de ser responsable de la separación y no ayudar a su marido en un momento tan difícil. Ahora, la ex Garibaldi habla por primera vez de la ruptura matrimonial. "El era el amor de mi vida, era la persona que más había amado. Mi amor por él sentía que no era de este mundo", relató Coronado a Yordi Rosado (YouTube). Tras problemas con la familia del fallecido presentador, la famosa le pidió que la apoyara junto a sus hijos, pero no funcionó. "Me dijo 'quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy' y agarró sus cosas y se fue", continuó, "Mi corazón lo hizo pinole; no sé cómo salí de esa. Creía que me iba a morir. En ese momento creí que me estaba muriendo". La expareja tuvo un par de intentos más de reconciliación; sin embargo, hubo una separación definitiva y acordaron mantenerla en privado. Sin embargo, Del Solar no cumplió con el pacto. "Un día me llega la portada de una revista donde [Fernando del Solar] había de que yo lo abandoné; de que abandoné el barco por su cáncer", explicó, "Pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces. Inocentemente, creía que la revista había inventado eso, pero no fue así. A partir de ese momento él empezó a decirme 'es que tú me abandonaste'". Ingrid Coronado y Fernando del Solar Ingrid Coronado y Fernando del Solar en el 2011 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces, Ingrid Coronado ha buscado salir adelante y apoyar a sus hijos en un proceso tan complicado como este.

