Se revela que Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar días antes de su muerte La viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, da a conocer que el presentador tuvo que afrontar un problema legal que interpuso su exesposa Ingrid Coronado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 30 de junio de 2022, falleció Fernando del Solar. Es bien sabido que el matrimonio que mantuvo por tres años con Ingrid Coronado no concluyó de la mejor manera; incluso, solo mantenían una relación cordial por Luciano y Paolo, los hijos que procrearon. Sin embargo, se desconocía que antes de la muerte del conductor argentino, la presentadora lo demandó, justamente, por la manutención de los niños. Dicho proceso legal llegó a días del deceso de Norberto Cacciamani, padre del también modelo; lo cual, ocasionó que tuviera que lidiar con dos situaciones delicadas al mismo tiempo. "El día después de la muerte de su padre tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda [de manutención]", declaró Anna Ferro, viuda de Del Solar a una publicación de sociales en México. "'Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado!'", agregó que dijo su marido en aquella ocasión. "[Fernando del Solar] no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo". Ingrid Coronado y Fernando del Solar Ingrid Coronado y Fernando del Solar | Credit: Victor Chavez/WireImage (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la conferencista, su esposo "no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad". Pese a todo, solo le preocupaba el futuro de los chicos. Anna Ferro también desmintió que pensara pelear por una parte de las propiedades que Fernando del Solar le compró a sus hijos. "Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba. La mamá de los chicos cobraba las rentas de estas casas para la manutención de los niños", explicó. "Ahora que he estado ordenando todos sus documentos, he visto el pago de colegiaturas, del seguro de gastos médicos, de doctores, la lista de útiles, los uniformes, todo lo tenía guardado".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela que Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar días antes de su muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.