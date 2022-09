Ingrid Coronado advierte a la esposa de Fernando del Solar: "Ese departamento no es tuyo" La conductora de televisión advirtió a la esposa de Fernando del Solar que deberá salir de la vivienda o tomará acciones legales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ingrid Coronado, Fernando del Solar y Anna Ferro Ingrid Coronado, Fernando del Solar y Anna Ferro | Credit: Mezcalent / Instagram Ingrid Coronado, Fernando del Solar Ingrid Coronado reveló que Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, todavía no abandonó el departamento en Cuernavaca, México, cuando ya se cumplen 3 meses del fallecimiento del argentino. Por este motivo, la conductora de televisión pronto iniciará un proceso legal en su contra, ya que esa vivienda le pertenece a ella y a los dos hijos que tuvo junto a del Solar. Como recordamos, el conductor y actor falleció a finales de junio de este año a los 49 años luego de una larga lucha contra el cáncer, según anunció el programa mexicano Venga la alegría, un espacio del que fue conductor hasta que le diagnosticaron la enfermedad en 2012. Hasta sus últimos días, Fernando estuvo viviendo con su esposa en ese departamento, pero una vez fallecido, su pareja debería de haber abandonado la casa. Al no ser así, Coronado se ha visto obligada a empezar un proceso legal para echarla: "Ese departamento no es suyo. En algún momento tendrá que abandonarlo, yo esperaba que lo hiciera voluntariamente, pero lo tendré hacer por la vida legal", según recoge El Heraldo de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al mismo tiempo, la presentadora confesó que son falsas las versiones que circulan sobre que Fernando del Solar habría dejado un 50% del departamento para sus hijos y el otro 50% para Anna Ferro; agregó que "la verdad siempre sale a luz" y detalló que tiene las pruebas suficientes para justificar sus declaraciones. "Al final siempre sale la verdad, y mientras la sepa yo, eso es lo más importante... Yo sí creo que uno va recolectando los frutos de lo que va sembrando y yo sé lo que he sembrado a lo largo de los últimos años, por lo tanto sé qué es lo que voy a recolectar, ¿cuándo? eso es lo que nadie sabe", finalizó.

