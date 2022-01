Inger Devera de luto tras dolorosa pérdida: "Mi ángel en la tierra ahora está en el cielo" La exmujer de Nacho compartió la triste noticia en sus redes sociales. Así fue su sentida despedida a uno de los seres más importantes de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La empresaria y feliz mamá de tres Inger Devera se sinceraba este miércoles con sus seguidores en redes compartiendo una de las noticias más tristes. Junto a una imagen que significa mucho en su vida, la también bailarina venezolana daba a conocer el fallecimiento de una de las personas que más y a mejor ha influenciado en su vida. Se trata de una de las mujeres que ha marcado su camino a seguir, sus valores y sus principios. Con unas palabras llenas de agradecimiento y puro amor, Inger se despedía así de su abuela. Inger Devera Inger Devera | Credit: IG/Inger Devera "Mi ángel de la tierra ahora está en el cielo. Vives en mí, en todo lo que hago, soy fuerte porque tú me enseñaste a serlo", comienza su sentido escrito. Sus enseñanzas, tal y como describe la co-creadora de La tribu esencial, una comunidad que promueve el bienestar integral y un estilo de vida más saludable, la convirtieron en la gran mujer y madre que hoy es. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inger Devera Credit: Johnny Louis/Getty Images "Eres y serás siempre mi ejemplo, mi centro. Todo lo que sembrabas, crecía, florecía y daba buenos frutos. Yo soy parte de tu siembra", prosiguió. Su abue, como amorosamente la cita, fallecía a los 97 años tras una vida larga llena de momentos felices junto a los suyos. "Te fuiste como querías, tranquilita, dormida, sin sufrimiento y sin dolor", expresó Inger. Todo el amor y el cariño para ella y su familia. QEPD.

