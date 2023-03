¡Exesposa de Nacho, Inger Devera, anuncia que la familia crece! La empresaria hizo el feliz anuncio en sus redes sociales con unas tiernas imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La feliz mamá de tres, Inger Devera, está feliz. Pero, ahora, lo está mucho más. Ella y sus tres hombrecitos de la casa, hijos de su expareja Nacho, acaban de compartir una noticia que les ha alegrado la vida. La familia sigue creciendo y llenándose de amor, ilusión y momentos inolvidables. Desde sus redes sociales, la también empresaria compartió la preciosa noticia. Una decisión que, además de aportar alegría, tiene un significado más allá. Inger Devera Inger Devera | Credit: IG/Inger Devera Y es que, Inger y sus pequeños han decidido abrir las puertas de su casa y de su corazón a Gustavo Benjamín, cuya historia es digna de ser contada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Miguel, Santiago y Matías cuentan con un nuevo hermanito. Eso sí, uno de raza canina que llega para inundarles de amor y mimos; y viceversa. Inger Devera Inger Devera presenta al nuevo miembro de su familia | Credit: IG/Inger Devera "Después de 10 meses viviendo en el shelter y gracias a mi hermana y a Maritza Bustamante, este señor ya encontró su hogar definitivo", escribió Inger junto a unas imágenes entrañables. El perrito, de 5 años, por fin encontró a la familia perfecta con quien ser feliz y amado el resto de sus días. ¡Gustavo Benjamín no podía haber caído en un lugar más especial!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Exesposa de Nacho, Inger Devera, anuncia que la familia crece!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.