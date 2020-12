Close

Inger Devera, exesposa de Nacho, derrochó sensualidad y presumió cuerpazo en este sexy baile La feliz mamá de tres y empresaria colapsó la redes haciendo lo que mejor sabe, ¡mover las caderas! La que fuera bailarina dejó mudos a sus seguidores con una coreografía que disparó la temperatura. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de mami entregada y trabajadora incansable, Inger Devera es una bailarina de primera. Así lo demostró en el pasado y lo sigue haciendo en la actualidad. Cuando su vida personal se lo permite, se pone sus leggins y sus zapatos para darlo todo en sus clases de baile. La empresaria y una de las responsables de La tribu esencia, un negocio dedicado al bienestar de la mujer, compartió un reciente video de baile donde sus caderas pierden el control. En esta fusión de kizomba y bachata, la venezolana arrasó no solo con sus movimientos y sensualidad, sino también con su tipazo en plena forma. Parece que ella no hubiera estado embarazada tres veces. Inger luce mejor que nunca y así lo refleja en esta coreografía y en cada una de sus apariciones en las que nunca falta la sonrisa. La que fuera esposa del cantante Nacho ha sabido tirar para adelante y sacar lo mejor de la vida a pesar del duro golpe que su puso su divorcio. Sus hijos siguen siendo su mayor pilar y lo que le empuja a ser feliz. Las circunstancias no lo habían permitido, pero Inger ya ha retomado sus clases que le recuerdan a su etapa sobre la tarima bailando y dándolo todo. Así conoció a su expareja, un baile que aunque acabó le dio lo más importante de su vida, sus tres hombrecitos por los que se desvive. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verla bailar, sonreír y disfrutar de la vida es la mejor señal para saber que el dolor quedó atrás. Toca seguir danzando al mejor ritmo de todos, el de la vida, y lo está haciendo con muy buena nota. "Inger tiene la cuerpa y baila demasiado espectacular", "Muchacha, ¡ese cuerpo! ¿Tuvo tres hijos? No lo parece!", "Bella, mujer admirable a todo dar", le escribieron algunos seguidores.

