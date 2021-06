Ex de Nacho amenaza con delatar a hombres casados que le escriben: "Es una falta de respeto" Ínger Devera considera que los mensajes en privado de hombres casados son una falta de respeto hacia ella y sus respectivas parejas. Por Carla Colomé Santiago Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ínger Devera, exesposa del cantante venezolano Nacho Mendoza, amenazó con delatar a cada uno de los hombres casados que le escriban mensajes por privado, algo que considera una total falta de respeto no solo hacia ella, sino también hacia las parejas de quienes le envían las solicitudes. La exbailarina venezolana explotó en redes sociales por la aparente gran cantidad de mensajes que recibe cada día, que no está dispuesta a admitir en silencio. "Próximo hombre casado, comprometido, con pareja, que me escriba un mensaje directo como si fuera soltero, lo publico y lo menciono. Es una falta de respeto hacia mí y hacia tu compañera", advirtió la venezolana, madre de tres de los hijos del cantante, en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inger Devera Credit: Johnny Louis/Getty Images "Si a ti no te da la gana de respetar a la persona que está contigo, yo sí la respeto. Si se lo hacen a una, nos lo hacen a todas", agregó. Por último, Devera hizo un llamado a la solidaridad entre mujeres que sufren este tipo de acoso y alertó de la necesidad de unirse con el hashtag #juntasomosmásfuertes. A pesar de que Devera y el integrante del dúo Chino y Nacho terminaron en 2019 sus cinco años de matrimonio y nueve de noviazgo, no está dispuesta a recibir este tipo de cortejos ni enamoramientos, y ha querido dejarlo claro. A Devera se le desconoce algún tipo de relación sentimental luego de la ruptura. Más bien se ha enfocado en su vida profesional y la crianza de sus hijos: Santiago, Matías y Miguel. En el caso de Nacho, en cambio, se supo nueve meses después de la separación que había iniciado un romance con la presentadora y modelo Melany Mille, con la que tiene una hija, la pequeña Mya Michelle.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Ex de Nacho amenaza con delatar a hombres casados que le escriben: "Es una falta de respeto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.