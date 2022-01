¡Inger Devera tumba la redes con su espectacular cambio de look! "Pensé que era Miss Venezuela" La exmujer de Nacho corta la respiración con su nuevo look. ¡Y no solo eso! Lo que está haciendo en sus redes está revolucionando y mejorando la vida de muchos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inger Devera ha logrado quitarse la etiqueta de ser "la ex de" para convertirse en la mujer empresaria de éxito que es hoy en día. Y todo gracias al esfuerzo y empeño que ha tenido resultados espectaculares en su vida y su carrera. La venezolana sorprendía estos días en las redes por dos cosas. Una su impresionante nuevo cambio de look que se ha ganado todos los piropos de sus seguidores. Esta vez aparcaba la melena larga y lisa a la que tenía acostumbrados a todos para finalmente cortársela. Además, también le ha dado un toque de lo más juvenil con una tonalidad diferente y unas ondas que han dado movimiento y alegría a su cabellera. Durante uno de su últimos directos en Instagram, sus fans no dejaron escapar este detalle y aplaudieron este cambio de imagen de inmediato. Inger Devera Inger Devera | Credit: IG/Inger Devera "Pensé que eras Miss Venezuela", "Tan linda y tan natural", "Eres camaleónica, todo te luce", "Pura luz", "Bella, mujer ejemplar", "El look te queda espectacular", le reiteraron tan solo algunos de sus casi 2 millones y medio de seguidores en Instagram. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los piropos no se redujeron a su físico nada más. La empresaria y responsable de La tribu esencial junto con su socia, una comunidad de crecimiento personal y bienestar, también está ofreciendo un contenido enriquecedor en sus redes. Inger Devera Inger Devera | Credit: IG/Inger Devera Entrevistas con expertos para aprender a mejorar tus finanzas, ser más feliz o llevar una mejor vida, son algunos de los temas que comparte con una maravillosa acogida. Y encima de todo eso, tiene el tiempo para mostrar su día a día con sus tres tesoros, los hijos que tuvo con el cantante venezolano Nacho. Siempre con una sonrisa, ejerce su papel de madre con el mayor orgullo, sobre todo cuando sus pequeños consiguen logros personales que para ella significan el mundo. Inger Devera Inger Devera | Credit: IG/Inger Devera Todo un referente como madre, mujer y empresaria que ha logrado hacerse un hueco por sí sola y alcanzar el éxito personal y laboral. ¡Felicidades!

