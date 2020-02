Informan que Kobe Bryant y su hija ya descansan en paz después de ser velados en un funeral privado Según ha podido confirmar el programa Entertainment Tonight Kobe Bryant y su hija ya fueron enterrados en una ceremonia privada el pasado viernes en Corona del Mar, California. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Según ha informado el programa Entertainment Tonight, los restos de Kobe Bryant y su hija Gianna ya descansan en paz tras ser sepultados en una ceremonia privada que tuvo lugar el pasado viernes. Dicho medio aseguró que el funeral tuvo lugar en la funeraria Pacific View, en Corona del Mar, California. Los medios se han hecho eco de la noticia inmediatamente, incluido el programa Al Rojo Vivo donde daban todos los detalles de esta celebración íntima en familia que se producía dos semanas antes del homenaje público que se realizará en su honor el próximo 24 de febrero, en el Staples Center. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como informaba María Celeste Arrarás, su viuda y la familia querían celebrar una despedida en privado donde poder llorar y despedir a Kobe y su Mambacita, sin focos ni medios de comunicación presentes. Días después, Vanessa Bryant publicaba este emotivo mensaje donde mostraba más que nunca el coraje y el dolor por esta temprana pérdida. La estrella de la NBA y su hermosa hija de 13 años perdían la vida junto a otras siete personas en un fatídico accidente de helicóptero el pasado 26 de enero. Sus restos, tal y como parece, ya descansan en paz en santa sepultura, pero su recuerdo seguirá vivo en todos los que le quieren y admiran. QEPD. Advertisement

Close Share options

Close View image Informan que Kobe Bryant y su hija ya descansan en paz después de ser velados en un funeral privado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.