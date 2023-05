Influencer Tan Guzmán, quien estaba desaparecida, fue encontrada muerta Tras 25 días de haberse denunciado que estaba extraviada, Tan Guzmán, el cuerpo de la influencer de belleza fue descubierto sin vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 21 de abril de 2023, Tania Guzmán fue vista por última vez en el poblado de Puruándiro en Michoacán, México. Ante ello, su familia denunció su extravío ante las autoridades. Ahora, tras casi un mes de este hecho, la Influencer conocida como Tan Guzmán fue encontrada muerta en una barranca, junto a restos humanos de otras seis personas, a solo 30 kilómetros del lugar donde desapareció. Según ha dado a conocer diversos medios de comunicación locales, el pasado jueves, agentes de la Guardia Nacional y la Guardia Civil realizaban un recorrido rutinario y descubrieron un olor inusual que provenía de un despeñadero a lo largo del kilómetro 37 de la carretera Morelos-Huaniqueo. Tras realizar una inspección, descubrieron los restos de siete personas. Esta información fue confirmada, el 16 de mayo, por la Fiscalía de Michoacán. "Se detectó un aroma fétido que provenía de una barranca, por lo que al descender de las unidades y llevar a cabo una inspección, el personal ubicó que dicho olor provenía del fondo", mencionó la institución a través de un comunicado. Tan Guzman Credit: Instagram/@taniaguzmannavarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que el Servicio Médico Forense llevara a cabo una serie de análisis y pruebas genéticas, se determinó que uno de los cadáveres correspondía a Guzmán. También trascendió que fue el abuelo de la joven de 23 años el encargado de identificar el cuerpo. Tania Araceli Guzmán Navarro, se estaba posicionando en el mundo digital gracias a su contenido sobre maquillaje, outfits, tips de belleza y jaripeos. De hecho, gustaba de compartir gratis diversos tutoriales. Sumaba 23.4 mil suscriptores en su canal de YouTube, casi 24 mil en Instagram y más de 55 mil en TikTok. "Hoy el mundo del maquillaje está de luto", han escrito para despedirla.

