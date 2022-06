Encuentran muerta en Houston a una modelo e influencer de 31 años La influencer y modelo de Instagram Niece Waidhofer, de 31 años, fue hallada muerta en su casa de Houston, TX, luego de que familiares se preocuparan porque no sabían nada de ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niece Waidhofer Niece Waidhofer | Credit: Niece Waidhofer/IG La influencer y modelo de Instagram Niece Waidhofer, de 31 años, fue hallada muerta en su casa en Houston, TX, luego de que familiares preocupados por no saber de ella pidieran a las autoridades que se desplazaran a su domicilio. De acuerdo con los registros públicos, la joven murió el 14 de mayo a causa de un suicidio. Sus familiares dijeron a TMZ que Waidhofer se quitó la vida como resultado de sus problemas de salud mental, un tema del que en varias ocasiones habló en sus redes sociales. "Lamentablemente, mi sobrina se quitó la vida después de una larga batalla con problemas de salud mental", dijo un familiar. "Ella fue muy abierta con sus seguidores sobre sus luchas, incluso queriendo ayudar a los seguidores que también las padecen". La influencer, que había acumulado 4,2 millones de seguidores en Instagram, eliminó casi todas su contenido a inicios de mayo, sin explicar los motivos. Sus seguidores han lamentado su temprana partida. "Ella era una de mis personas favoritas para seguir en Instagram. La salud mental es muy importante. Más de lo que posiblemente puedas imaginar", dijo un fan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los fuertes que se ofrecen a ayudar y aconsejar también necesitan ayuda y consejo. La vida les está pasando la cuenta a todos. Que descanse en paz", expresó otro. La familia de Waidhofer dijo que establecerán una organización sin fines de lucro llamada Peace from Niece en su memoria para concienciar sobre la necesidad de cuidar la salud mental.

