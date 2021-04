Famosa influencer muere a los 28 años tras cometer suicidio Lee MacMillan, conocida por sus viajes en camioneta y su alegría de vivir, batallaba con la depresión. "Era una fuerza magnética de la naturaleza". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque inicialmente las informaciones sobre su fallecimiento fueron confusas, ha sido a través de sus redes oficiales donde se ha confirmado la muerte de Lee MacMillan por suicidio a los 28 años. La joven de la eterna sonrisa que recorría el mundo en su camioneta acabó con su vida tal y como confirma un comunicado oficial. "Tras vivir una vida extraordinaria y lidiar una valiente batalla contra la depresión, nuestros corazones están destrozados por compartir que Lee se quitó la vida el viernes. Era la luz más brillante, una magnética fuerza de la naturaleza amada por muchos", lee el escrito publicado en Instagram. El mensaje continúa haciendo hincapié en la importancia de prestar atención y tener en cuenta las enfermedades mentales. "Si queremos hacer algo por Lee ahora, en el medio de esta terrible pérdida, es extender el mensaje de que la salud mental es tan real como la física, y que la enfermedad puede golpear a cualquiera, no importa lo improbable que parezca. Está bien no estar bien, está bien pedir ayuda, de hecho, es absolutamente necesario hacerlo", prosigue el comunicado que ha tenido una respuesta arrolladora. MacMillan saltó a la fama junto a su novio Max Bidstrup y su perrito Occy con el que viajaban en furgoneta. Su canal de Youtube alcanzó casi el medio millón de seguidores que no se perdían sus aventuras. La pareja rompió definitivamente su relación en enero del 2020, pero su relación se mantuvo muy cordial y seguían haciendo colaboraciones juntos desde la distancia, pues Max se mudó a Australia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El año de la pandemia Lee se tomó un tiempo de las redes y su canal para centrarse en sí misma y cuidar su salud mental. Su partida ha roto los corazones de sus familiares, amigos y seguidores de todo el mundo. El que fuera su pareja le ha dedicado unas emotivas palabras recordando al maravilloso ser humano que siempre fue. "Siempre fuiste tú," escribió Bidstrup. "Fuiste lo mejor que me pasó. Eres la mejor persona que he conocido. Me enamoré de ti el día que nos conocimos, aunque tú fuiste la primera en atreverse a decir 'Te quiero'. Nunca dejé de amarte Mountie, espero que lo sepas", concluyó su escrito. Tras su muerte se ha abierto una página de GoFundMe page en su nombre para crear una fundación que "promueva la conciencia sobre la salud mental y para combatir el ciberacoso", anunció este jueves el perfil de MacMillan.

Share options

Close Login

View image Famosa influencer muere a los 28 años tras cometer suicidio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.