La conocida influencer Jackie Miller en coma en su noveno mes de embarazo A una semana de salir de cuentas, la creadora de contenido sufrió un aneurisma y ha tenido que ser inducida al estado de coma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La influencer experta en estilo de vida y belleza, Jackie Miller, ha tenido que ser inducida médicamente al coma después de que sufriera un aneurisma, justo una semana antes de salir de cuentas del nacimiento de su pequeña. La creadora de contenido de 35 años se desmayó en su casa de California y fue su esposo Austin quien la encontró desmayada en el suelo. Así lo han compartido sus hermanas Nicole y Nicelle, en la página de GoFundMe que han creado tras lo sucedido. La comunicadora fue inmediatamente trasladada a urgencias donde los doctores le hicieron una cesárea para salvar a la niña. Además, también hicieron a Jackie una cirugía en el cerebro ya que contaba con una importante lesión provocada por el aneurisma. Influencer Jackie Miller Influencer Jackie Miller es inducida al coma | Credit: IG/Jackie Miller La recién nacida permaneció en cuidados intensivos por 12 días antes de ser dada de alta, pero su mamá está todavía inducida al coma en esa unidad de cuidados. Jackie ya ha tenido 5 intervenciones en quirófano, según informa su familia en GoFundMe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aseguran que si madre e hija hubieran acudido al hospital minutos más tarde, ninguna de las dos estaría viva. "Jackie continúa luchando por su vida cada día y estamos optimistas de que podrá contra todo, pues está rodeada de los mejores especialistas y métodos de terapia. El camino es largo, pero estamos comprometidos en traerla de vuelta a casa con su hija y su esposo", escribieron sus hermanas. El objetivo es poder recaudar $250,000 para poder hacer frente a los costes que serán necesarios y que tienen que ver con terapia para recuperar el habla, terapia física, obras en la casa para amoldarla a las nuevas circunstancias y terapias alternativas, entre otras cosas. Los mensajes de cariño y apoyo a toda la familia y, especialmente para Jackie, son una constante con la esperanza de que pronto se pueda despertar y reunir con sus amores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La conocida influencer Jackie Miller en coma en su noveno mes de embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.