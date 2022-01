¡Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín confirman su separación! Después de 24 años de matrimonio, la hermana del Rey Felipe se separa de su esposo tras las imágenes aparecidas de éste en actitud cariñosa con una joven en la playa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hermana del Rey Felipe de España, la infanta Cristina de Borbón, quien llevaba casada con su marido 24 años, ha publicado un comunicado oficial junto a Iñaki Urdangarin, después de que las imágenes del exdeportista de élite junto a otra mujer en actitud cariñosa vieran la luz. La joven con la que Urdangarin fue descubierto paseando de la mano junto a una playa francesa, se llama Ainhoa Armentia, una de sus compañeras de trabajo en el despacho de abogados donde ambos trabajan. "De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean", decía el comunicado firmado por Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. boda Infanta Cristina de Borbon Iñaki Urdangarin Credit: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Infanta Cristina de Borbon Iñaki Urdangarin Credit: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images Cristina de Borbon rey juan carlos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija del rey emérito Don Juan Carlos y Sofía de Grecia se casaron en 1997 y son papás de cuatro hijos: Juan Valentín, Pablo, Miguel y la pequeña Irene. Cuando los reporteros se acercaron a Pablo Urdangarin para preguntarle por el reciente escándalo mediático de su padre, el joven contestó sereno: "Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho", reveló. "Estamos todos tranquilos, nos vamos a querer igual". Cristina de Borbón vive en Suiza donde trabaja para la Fundación LaCaixa y la Fundación Aga Khan.

