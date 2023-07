La inesperada confesión de Gerard Piqué: "Cuando tomas la decisión de irte, la tomas. En esto soy frío" El exfutbolista dejó a todos boquiabiertos con estas declaraciones en España. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué Gerard Piqué sorprende con estas declaraciones | Credit: (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images) El pasado, pasado es. Así lo tiene de claro Gerard Piqué al hablar de ello. Y no solo en lo que concierne a la que fue la relación con su expareja, Shakira de cuya ruptura habló recientemente, sino también a otros asuntos más alejados de lo personal. El exjugador del Barcelona hizo una sorprendente confesión durante una entrevista con el programa deportivo El Larguero, de la emisora española, Cadena Ser. En ellas compartía algo para nada imaginable por sus seguidores de toda la vida. Sin pelos en la lengua, se atrevió a contarlo. "¿Echas de menos el fútbol?", comenzó preguntándole el locutor encargado de esta charla, quien se quedó casi tan perplejo como los oyentes. "Cero. Es bestia pero sí. Es una etapa de mi vida que ha pasado, cuando tomas la decisión de irte, la tomas, yo en esto soy muy frío. Lo de mirar atrás sirve para bien poco", arrancó su respuesta sin titubear. "Es una etapa que ya ha pasado y cuando eso sucede tienes que aceptarlo y seguir adelante" Tiene claro que su carrera fue todo un éxito y no hubo título que se le resistiese, así que siente que ha cumplido, y con creces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No solo no extraña su profesión, ¡sino que no hace nada de deporte! Acabó tan saturado, que ha querido tomarse unas vacaciones en ese aspecto. "Prefiero no comer que hacer deporte, la verdad. El día que me retiré dije, ahora necesito desconectar hasta el día que verdaderamente mi cuerpo me pida que haga deporte otra vez", dijo soltando unas risas. Ahora su ilusión y sus esfuerzos están puestos en sus negocios, empresa Kosmos y en la Kings League, de la que también compartió novedades. Entre otras, la subida del sueldo de sus jugadores. "Mañana lo vamos a anunciar en el programa que hay subida de sueldos y esto yo creo que lo van a agradecer y va a ser bienvenido", explicó muy en su papel de emprendedor. "Va a ser una subida IMPORTANTE, queremos que decidan entre jugar con nosotros o con su equipo de fútbol once", dijo ilusionado con lo que viene.

