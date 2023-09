Vinculan a Inés Gómez Mont y a su marido en el robo a la vivienda de Miguel Bosé Vecinos sospechan de la forma en que ocurrió el violento asalto en la vivienda del cantante en Ciudad de México y fuentes explican lo que realmente habría detrás del robo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir miguel bose ines gomez mont Credit: Getty Images (x2) La bomba ha estallado en México con el giro que ha tomado el caso del violento robo ocurrido hace unos días en la residencia que habitan el cantante español Miguel Bosé y sus hijos en la capital de dicho país. Durante los hechos ocurridos las noche del viernes 18 de agosto delincuentes armados que entraron al domicilio del cantante ubicado en Rancho San Francisco, un lujoso sector de la delegación Álvaro Obregón. Ahí el artista madrileño permaneció atado durante dos horas junto a sus hijos Tadeo y Diego, de 12 años y personal del hogar, mientras un grupo de encapuchados desvalijaban la vivienda llevándose "joyas, dinero y una [camioneta] Suburban", según indicaron voceros de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Policía local. Pero desde hace días ha salido a relucir en el caso el nombre de Inés Gómez Mont. La comunicadora mexicana que colaboró durante años con el programa Ventaneando (TV Azteca) y que actualmente está prófuga de la justicia mexicana bajo acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. La conductora ha sido identificada como la supuesta dueña de la vivienda donde ocurrieron los hechos por diversas fuentes en México, cosa que ella ha negado ya hace un par de días. Sin embargo, fuentes insisten en que la única manera en que los criminales podrían haber entrado sin ser detectados se debería a su dueña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia mexicana y tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra; tres por presuntos delitos fiscales, y una más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita: Inés Gómez Mont Credit: Hector Vivas/LatinContent via Getty Images "Ahora se sabe que los asaltantes entraron por documentos, no han querido decir cuáles documentos, fotografías y dinero en efectivo", informó al respecto la periodista Inés Moreno. "Entonces la teoría respecta que el mismo marido de Inés [Víctor Manuel Álvarez Puga] fue quien mandó a este comando para meterse a sacar cositas pendientes que tenía dentro de la casa". "Sería posible que este comando bien organizado haya entrado directamente por las ventanas de la casa sin acceder por la caseta principal", explicó la periodista. "Son datos que investigué muy certeramente. Esta casa donde vive Miguel Bosé, que es de Inés Gómez Mont, esa sí da a una parte donde hay un barranco y una colonia, las demás casas no dan a la calle". En septiembre de 2021 se emitieron órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2022 se les sumó un cargo por la posible omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los años 2015 y 2017. En junio pasado la pareja sufrió un fuerte revés legal al cuando el magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez rechazó los dos amparos en revisión que había interpuso la presentadora, quien enfrenta cárcel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vinculan a Inés Gómez Mont y a su marido en el robo a la vivienda de Miguel Bosé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.