Inés Gómez Mont se recupera de operación cerebral Tras haberle detectado dos tumores en el cerebro, Inés Gómez Mont debió someterse a una segunda cirugía para que le fueran extirpado el segundo y ahora está en proceso de recuperación. By Carolina Amézquita Pino Hace cuatro años, Inés Gómez Mont fue informada que tenía dos tumores cerebrales. El primero se lo extirparon en 2017 sin mayores complicaciones y continuando con sus labores habituales. Sin embargo, por órdenes médicas, el segundo creció y debía quitarse; por ello, la conductora dio a conocer que se sometió a una cirugía el pasado 19 de septiembre. Ahora, se recupera de manera exitosa en su hogar a lado de su familia. "Nada como estar en casa con la mejor vitamina del mundo……. mis pulgas [hijos]", escribió Gómez Mont en su cuenta de Instagram. "Aún necesito reposo pero le estoy echando muchas ganas para regresar pronto a darles lata". RELACIONADO: Inés Gómez Mont celebra el primer año de su hija María Image zoom Mezcalent Acompañó este texto con una imagen donde aparece en su cama, con vendajes en la cabeza y una sonda en la nariz. Está acompañada de sus seis hijos y todos visten pijama. La titular del reality Familia frente al fuego aprovechó para agradecer las muestra de cariño que amigos, familiares y fanáticos sus muestras de afecto ante esta delicada situación de salud por la que atravesó. "Gracias por su cariño y sus hermosos mensajes!!! Dios l@s bendiga", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un comunicado anterior, que publicó en la misma red social tras su segunda intervención quirúrgica, la conductora explicó que había sido atendida, en ambas ocasiones, por el neurocirujano Alfredo Quiñones Hinojosa. "Con mucho gusto puedo decir que a él [Alfredo Quiñones Hinojosa] le debo mi vida", explicó en dicho documento. "Hoy me encuentro totalmente recuperada y sin secuela alguna. Lista para retomar mi vida". Se puede apreciar que Inés Gómez Mont continúa en recuperación, pero seguramente, como ha mencionado, pronto podremos verla de regreso en el trabajo.

