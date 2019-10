La presentadora Inés Gómez Mont rompe silencio y reaparece para anunciar que tiene dos tumores cerebrales La conductora mexicana reaparece ante los falsos rumores que se han dicho sobre su ausencia y comunica que ha sido operada de un tumor en la cabeza. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de un comunicado en sus redes sociales Inés Gómez Mont ha explicado por qué ha estado unos días retirada de las mismas, acallando así todo tipo de rumores sobre crisis familiares y otros asuntos peliagudos. Nada que ver. Todo se debe a un delicado problema de salud que ha obligado a la conductora a pasar por el quirófano. Sincera y muy valiente, Inés confesó que hace cuatro años fue diagnosticada con dos tumores cerebrales. A pesar de ser benignos, ambos han tenido que ser retirados para evitar posibles complicaciones. El primero fue extirpado en el año 2017 y el segundo, que ha ido creciendo, se le quitó el pasado 19 de septiembre. De ahí su ausencia. A través de un escrito detallado y junto a una foto de ella en el hospital, ha aclarado su estado y la realidad de lo que ha pasado. “Después de tantas mentiras y especulaciones, ¡aquí la verdad!”, empezaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá de seis hijos de 36 años quiso dedicar unas palabras muy especiales a su marido Víctor Álvarez de quien se han venido diciendo muchas falsedades según Inés relacionadas con problemas legales. “Con el amor de mi vida a quien le debo todo. Gracias por jamás soltarme la mano. ¡Gracias por ser siempre mi fuerza y mi apoyo incondicional”, ha escrito feliz, agradecida y muy enamorada. Su recuperación va viento en popa tal y como se puede apreciar en la imagen donde la presentadora de Cuéntamelo ya mostró su mejor sonrisa. Asegura estar cien por cien centrada en su recuperación, así que por ahora sus proyectos profesionales están en pausa hasta nueva orden médica. ¡Todo el ánimo y fuerza en estos momentos compañera! Advertisement EDIT POST

