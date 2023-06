Inés Gómez Mont sufre revés en su proceso legal y podría pisar la cárcel Se complica la situación judicial de Inés Gómez Mont, quien continúa prófuga de la justicia mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2021, se dio a conocer que habían girado algunas órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2022, se le sumó a la presentadora y su marido, un nuevo cargo por la posible omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales correspondientes al 2015 y 2017; lo cual, también incluye una condena en la cárcel. Fue el magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, quien "propuso negar la protección de la justicia en los dos amparos en revisión que interpuso la presentadora contra las sentencias que le negaron la protección de la justicia", señaló el diario mexicano Milenio. "Hasta este momento no existe dato que permita suponer que la quejosa obtuvo ingresos no declarados como asimilados a salario. Por esa razón se propone confirmar la sentencia y negar la protección de la justicia constitucional solicitada con relación a la orden de aprehensión", explicó Medécigo según reportó MVS Noticias. De acuerdo con sus argumentos, los dos mandamientos judiciales cumplen con los requisitos que establecen el artículo 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la necesidad de cautela. Dejó claro que las órdenes de aprehensión cumplen con los requisitos en cuanto a la existencia de datos de pruebas y de que la quejosa presuntamente cometió los delitos. Esta medida fue apoyada por los magistrados Humberto Manuel Román Franco y Ricardo Ojeda Bohorquez. ines gomez mont Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) mencionó que la conductora, posiblemente, en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal, correspondiente al 2017, reportó ingresos que fueron menores a los que en realidad obtuvo. Actualmente, Inés Gómez Mont tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra; tres por presuntos delitos fiscales, y una más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hasta el momento, tanto su marido como ella continúan prófugos de la justicia mexicana; pero de ser detenidos, podrían ser enviados a una cárcel.

