"¡Ya basta!": Inés Gómez Mont estalla ante nuevas informaciones sobre su situación legal La presentadora de televisión mexicana reapareció en las redes para enviar un contundente mensaje en torno a los cargos de supuesto lavado y desvío en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de tres meses de silencio en sus redes sociales, Inés Gómez Mont reapareció para desmentir la información aparecida en la prensa mexicana de que las autoridades del país habían emitido una nueva orden de aprehensión en su contra. La presentadora de televisión compartió una extenso mensaje en su perfil de Instagram en el catalogó como "falaz" las informaciones publicada en un periódico y aseguró que el caso al que se están refiriendo ya tiene más de año y actualmente son debatidas en los tribunales. "En algo tiene razón la nota de Reforma. Se ha repetido en la opinión pública y redes sociales que me acusan por un supuesto lavado o desvío de 3,000 MDP (3,000 millones de pesos) de un contrato público - lo cual por supuesto niego enfáticamente", se lee en el comunicado, . Agrega: "Lo dije el primer día, lo reitero y hoy lo confirma Reforma: la acusación en mi contra no es por 3,000 MDP como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 MDP, de la cual obviamente me defiendo en los juzgados. Se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad. ¡Ya basta!". Inés Gómez Mont Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Gómez destacó que el 30 de noviembre de 2018 llegó un acuerdo repertorio de impuestos y que no entiende por qué, según ella, eso es ignorado. Reiteró que continuará defendiendo su inocencia. Tras el comentario de la periodista mexicana, el periódico rectificó su error en la publicación y se disculpó con los involucrados en el caso. "En la portada de Reforma de este jueves 26 de enero de 2023, así como en la página dos de la Sección Nacional, y en las plataformas digitales, se publicó erróneamente que un juez de control ordenó prisión preventiva contra Inés Gómez Mont. Lo ocurrido fue que se liberó una orden de aprehensión (en realidad desde el 2021) contra la comunicadora por el delito de defraudación fiscal la cual no era de conocimiento público. Ofrecemos una disculpa a los implicados y a nuestros lectores por este lamentable error", publicó el medio.

Fue en noviembre del 2019 cuando la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, abrió una investigación de Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y otras personas por los presuntos cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

