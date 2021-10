Inés Gómez Mont sobre orden de aprehensión en su contra: "Es una injusticia" Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia junto a su esposo, emitió un nuevo comunicado en el que reivindica su inocencia y ofrece una actualización de su caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ines gomez mont Credit: Mezcalent La presentadora de televisión mexicana Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia junto a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, emitió un nuevo comunicado en redes sociales donde reivindica su inocencia y ofrece una actualización de su caso. "Como lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON", escribió en Instagram. "Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto". En texto, la presentadora también acusa al fiscal Carlos Romero Aranda de carecer de "facultades legales" y de mostrar una "sed de persecución" en contra de la pareja. También aseguró que las autoridades mintieron cuando aseguraron el pasado 10 de septiembre que había una orden de aprehensión. "Al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública", sostuvo. Asimismo, tildó de "cómplice" al juez que autorizó la orden. "Es lamentable, pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: el juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad", añadió. Ines gomez mont & husband Ines gomez mont & husband | Credit: Ines gomez mont INSTAGRAM Mont y su pareja han sido acusados de malversar cerca de 3 mil millones de pesos (unos $146 millones) del ministerio mexicano del Interior en el 2016 y el 2017. Cuando el pasado 10 de septiembre un juez emitió una orden de arresto en su contra, la pareja huyó del país. En consecuencia, la Procuraduría General solicitó a la Interpol la emisión de órdenes de localización y captura internacional contra ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada", escribió la presentadora. "Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas", finalizó.

