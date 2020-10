Indirectas, mensajes subliminales... ¡Chiquis y Lorenzo Méndez nos tienen en ascuas! Las últimas 24 horas en las redes de la hija de Jenni Rivera y su ex van teñidos de una carga emocional importante. ¿Qué está pasando entre ellos? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los fans de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han seguido de cerca sus amores y desamores. Muchos de ellos parecen preguntarse… Esta última separación, ¿será realmente la definitiva? Pese a que siempre están muy activos en sus redes, la intimidad prima en las decisiones a la hora de compartir oficialmente sus noticias de pareja, pero como son humanos, sus posts dejan entrever de vez en cuando cómo se van sintiendo sus corazoncitos. Si durante los últimos días la hija de Jenni Rivera nos compartió en varias ocasiones su playlist de música rompecorazones, en las últimas horas la cantante llenó sus redes de frases inspiradoras que bien podrían ser indirectas para su ex. Quien no haya hecho lo mismo alguna vez… ¡Que tire la primera piedra! Image zoom “Se acabó el ayudar a las personas que se niegan a crecer”. Image zoom IG Chiquis Rivera . “No es lo mismo rendirse, que retirarse cuando ya se aprendió lo necesario”. Image zoom “Acepta las cosas como son y olvida lo que fueron”. Image zoom IG Chiquis Rivera “Quizá ahora no puedas verlo, ni hoy, ni mañana. Pero dentro de unos años, al echar la vista atrás, te encontrarás perplejo y asombrado de cómo cada pequeña cosa en tu camino, terminó por llevarte un lugar maravilloso, o donde siempre quisiste estar. Estarás agradecido de que las cosas no funcionaran como tu habrías querido en primer lugar”, añadió para terminar su ristra de frases de autoayuda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Lorenzo compartió en su muro una imagen donde portaba una gran sonrisa, pero bajo ella escribió: “Es una máscara”. Y en sus historias, compartió su lectura nocturna, una que no deja lugar a dudas de que el ex de Chiquis sigue intentando crecer como persona: “Amor y Respeto”, un best seller que inspira a los matrimonios a salir adelante pese a sus problemas. ¿Será que Lorenzo Méndez está soñando con volver? ¿Le dará Chiquis una nueva oportunidad? ¿Vds. qué creen? ¿Será el final de su historia de amor o solo el principio de un nuevo comienzo?

