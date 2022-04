A solo unos días de nacida, Índigo, hija de Eva Luna y Camilo, debuta como modelo de ropa infantil Índigo, la nena de Eva Luna y Camilo, ya inició su carrera profesional y ¡no ha cumplido ni dos semanas de nacida! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, se dio a conocer que Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry se habían convertido en padres de una nena a quien pusieron por nombre Índigo. El abuelo, Ricardo Montaner había compartido su emoción ante la llegada de la primera bebé de su hija menor. Ahora, se da a conocer que pese a tener solo unos días de nacida, la pequeña ya debutó como modelo de ropa infantil ecológica creada por Marlene Rodríguez, su abuelita materna, quien fue la encargada de dar la noticia. "Cuando supe que Eva [Luna] estaba embarazada, llamé a Tina que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije 'Tina tienes que hacer tu marca, quiero esas maravillas para Índigo'", explicó Rodríguez en su cuenta de Instagram. "Me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100 pero que si lo hacía con ella y uníamos a Marizai le echaba pichón, la llamamos y de una". La señora explicó que conoce a la mencionada Tina porque "desde hace muchos años nos juntamos a aprender, hemos hecho cerámica, papel mache, pintura, escultura con reciclaje, marionetas" y ahora son socias en este nuevo proyectos. Acompañó el mensaje con una imagen de los pies de la modelo portando un atuendo azul y una sabanita blanca con decoraciones en tono azul también. Camilo and Evaluna Credit: Photo by Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora nos unimos en este emprendimiento por mi nieta (que es de ellas también). Ya Índigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella, El hilo rojo atelier", agregó. "Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural), esta ropita es amor que compartimos con ustedes". Ricardo Montaner no dudó en felicitar a su esposa. "Que belleza todo nena. Ya me meto a comprar un regalito para Índigo", comentó. Por su parte, Eva Luna y Camilo no dejan de mostrar lo felices que están tras tener a su hijita en brazos.

