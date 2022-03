Una indigente cambió la vida de Natalia Denegri, quien ahora ayuda a víctimas del conflicto bélico en Ucrania Natalia Denegri agradece sus experiencias porque la hicieron descubrir su verdadera pasión. Ahora, trabaja en importante labor humanitaria y cuenta su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Natalia Denegri triunfaba profesionalmente como actriz y presentadora de televisión, nunca pensó que una persona indigente cambiaría su perspectiva de las cosas y la impulsaría a realizar labores humanitarias. "En el año 2003, iba caminando por las calles de Buenos Aires [Argentina] y encuentro una mujer pidiendo limosna en la calle, llorando, llorando. Hasta el día de hoy, tengo grabados sus lágrimas y su rostro. La ayudó y le pregunto qué le pasa. En ese año en mi paÍs, no estaban subvencionados los remedios para el cáncer", relató a People en Español. "Me cuenta que había sido una abogada exitosa que había perdido su departamento, trabajo, no tenía familia; había perdido todo y estaba en la calle pidiendo limosna para poder costear su morfina para aliviar un poco el dolor del cáncer terminal que tenía", continuó. "La acompañé hasta los últimos momentos y ahí me di cuenta que quería hacer algo para poder ayudar a dejar un mensaje positivo, llevar luz a donde hay oscuridad. Y aprovechar todos los medios, si bien ya era conocida en esa época no hacía un programa periodístico solidario como el que hago ahora. Y me dediqué ha amadrinar, junto con otra persona, muchas fundaciones ONG de niños con autismo, mujeres enfermas con cáncer y de madres solteras". La documentalista comenzó una labor humanitaria que reforzó con la emisión Corazones Guerreros que transmite por Mega TV en Miami. Además, de apoyar diversas causas alrededor del mundo, ha decidido abrir una nuevo movimiento para ofrecer ayuda a damnificados en el conflicto bélico que se vive actualmente entre Ucrania y Rusia. "Tengo una cadena de restaurantes, en el sur de la Florida, que se llama Baires Grill, con todos nuestros socios se nos ocurrió ayudar a los exiliados de Ucrania y llevarlos para Miami, y poder darles apoyo psicológico, contención", explicó. Natalia Denegri Credit: Christian Beliera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Están emigrando de una situación de guerra muy difícil; la mayoría son mujeres con niños solas porque los varones se quedan en Ucrania por el tema que no pueden salir por la guerra", agregó. "Tuvimos la iniciativa de pagarles los pasajes; vamos a traer, en principio, 50, 60 personas con sus hijos. Obviamente, les vamos a dar vivienda, capacitación; van a poder trabajar en nuestros restaurantes, si quieren. Les vamos a dar sus papeles. Una vez que se haga la selección van a poder aplicar a las Visas especiales, ayudarlos también a solicitar asilo". La autora del libro Corazón de mamá: Guerrera por nuestros hijos, además de las acciones anteriores, está apoyando a otros exiliados que se quedaron en Europa. "Aparte de eso estoy trabajando con Little Lighthouse y con Hasbro para mandar a Polonia materiales de primera necesidad. Hay muchos lugares en Polonia donde ya tenemos también a mucha gente exiliada", reveló. "Hay gente que no lo tiene todo y es un verdadero ejemplo a seguir, y de que se pueden lograr las metas", Natalia Denegri Natalia Denegri Credit: Christian Beliera La labor filantrópica de Natalia Denegri va más allá de un apoyo inicial "no ayudamos y nos olvidamos, les doy seguimiento". Además, en su emisión presenta "casos inspiradores, que nos motivan, que es lo que me gusta mostrar en la televisión. No hay mucho de eso en la televisión actual", dijo. "[Busco] inspirar a personas que, de repente, lo tenemos todo y vivimos quejándonos de cualquier cosa. Hay gente que no lo tiene todo y es un verdadero ejemplo a seguir y de que se pueden lograr las metas", concluyó.

