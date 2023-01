"¡Qué vergüenza!": El simpático incidente que tuvo Francisca en vivo en Despierta América con su look Mientras conducía este lunes el programa matutino de Univision, Francisca tuvo un simpático contratiempo con su look. Tienes que ver su reacción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana. Su carisma, talento, sinceridad y espontaneidad la han llevado a convertirse en uno de los rostros televisivos favoritos del público. Así lo prueban los más de 4 millones de seguidores que tiene en Instagram. La conductora dominicana volvió a hacer gala de su espontaneidad este lunes en el programa Despierta América (Univision) tras el incidente sufrido en vivo en pleno show con su look. Mientras compartía junto a su compañero Raúl González los detalles de la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira, a la también actriz se le soltó de improviso el cinturón que llevaba puesto. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "Ay, me desarmé de la emoción de la boda", comentó de lo más simpática tras percatarse de lo sucedido. "¡Qué vergüenza!", agregó apenada la conductora, quien supo resolver muy bien la situación. El gracioso momento fue compartido a través del canal de YouTube del programa y generó al instante un sinfín de reacciones. "Tan bella esta mujer, por eso me encanta, por su naturalidad", comentó una persona. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "Por eso se le quiere tanto a Francisca porque sabe cómo ponerle el lado chistoso y le queda tan natural", escribió otra televidente. "Eres genial, te ríes de ti misma. Muy bien, eso le pasa a cualquiera", se puede leer en otro de los comentarios que no tardaron en inundar el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ganadora del reality show Nuestra Belleza Latina se unió en 2015 al equipo de conductores del programa matutino de Univision. Desde entonces, no ha dejado de crecer profesionalmente, formando una bella familia con Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y compañía. Despierta América se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Univision.

