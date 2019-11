Famosos en la inauguración del restaurante de William Levy ¡Mira las fotos! By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next William Levy ha visto por fin cumplido uno de sus grandes sueños: abrir su famoso local Level 29 que con tanto esmero ha creado en los últimos meses. ¡Menuda noche! Después de mucho trabajo y sacrificio,ha visto por fin cumplido uno de sus grandes sueños: abrir su famoso local Level 29 que con tanto esmero ha creado en los últimos meses. El proyecto que muchos aseguraban le había llevado a la ruina se acaba de inaugurar con un éxito rotundo de afluencia y unas críticas estupendas por la exquisitez de sus platos y espacio para la buena música. Empezar galería Level 29 Image zoom Instagram/Lili Estefan El actor cubano ha cumplido otro sueño: abrir su propio restaurante en la ciudad de Miami. 1 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Bellezas Image zoom Criss Jaramillo Photography No podía faltar Lili Estefan y la media mitad de William, Elizabeth Gutiérrez. 2 de 13 Applications Ver Todo Galanes Image zoom Criss Jaramillo Photography Padre e hijo orgullosos por la alfombra roja. 3 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Invitados de lujo Image zoom Hasta Sarita Sosa dijo presente en la celebración. 4 de 13 Applications Ver Todo Elegancia Image zoom Eli Gutiérrez apoyando a su amor. 5 de 13 Applications Ver Todo ¡Princesa! Image zoom Criss Jaramillo Photography Como en un cuento de hadas, la princes Kailey se lució en la alfombra roja. 6 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Cuban Power Image zoom Criss Jaramillo Photography En su noche de apertura, el establecimiento en Miami contón con la presencia de celebridades como Emilio Estefan. 7 de 13 Applications Ver Todo ¡Guapos! Image zoom Instagram/Jomary Goyso Dos galanes gozando de la noche. William Levy y el fashionista de El gordo y la flaca (Univision), Jomary Goyso. 8 de 13 Applications Ver Todo Amores Image zoom Instagram/Eli Gutierrez Eli Gutierrez y su hijo mayor, Christopher Levy, luciendo radiante. 9 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nikkel Image zoom Instagram/Level 29 El restaurante sirve comida Nikkel, una fusión de comida peruana y japonesa. ¡La favorita de William! 10 de 13 Applications Ver Todo De tal palo Image zoom Instagram/ Laura Bryant Parece que Christopher sacó los buenos genes de su padre. ¡Está guapísimo! 11 de 13 Applications Ver Todo ¡A visitar Level 29! Image zoom Instagram/Lili Estefan ¡Se lo pasarán de lo mejor como Lili y Eli! 12 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

