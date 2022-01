Iñaki, esposo de la infanta Cristina de España, fotografiado muy amoroso con otra mujer ¡Los detalles! Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de España, fue captado caminando de la mano en una playa junto a otra mujer mientras su esposa estaba en Suiza. ¿Quién es su acompañante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La revista Lecturas publicó fotos de Iñaki Urdangarin —esposo de la Infanta Cristina de Borbón de España— caminando de la mano en la playa con otra mujer. Su misteriosa acompañante es una mujer rubia y joven, que se ha reportado es Ainhoa Armentia, una colega de Iñaki, con la que trabaja en un despacho de abogados en Vitoria. Iñaki fue abordado por reporteros al llegar al despacho de trabajo donde trabaja, tras hacerse públicas sus fotografías con Ainhoa y declaró a la prensa: "Son cosas que pasan, vamos a gestionarlo lo mejor posible", reporta Vanitatis. Aún no se sabe cuál ha sido la reacción de la infanta Cristina —hija del rey emérito de España y hermana del rey Felipe— ante estas fotos recién publicadas. La infanta Cristina sigue viviendo en Suiza mientras su esposo hace su vida por separado, reportó Lecturas. Estas fotos de Iñaki junto a otra mujer alimentan aún más los rumores de crisis matrimonial con la infanta Cristina. Una de las pocas veces en que Iñaki y Cristina han sido visto juntos en los últimos meses fue en octubre del 2021, cuando le echaron porras a su hijo Pablo mientras practicaba deporte. Iñaki y su acompañante paseaban por la playa en Bidart, cerca de una casa que tiene la familia Urdangarin en esta zona, cuando las fotos de ellos juntos fueron tomadas. La revista reporta que Iñaki pasó la Navidad junto a la infanta Cristina y sus hijos, en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Princess Cristina of Spain and Iñaki Urdangarin Princess Cristina of Spain and Iñaki Urdangarin | Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Desde el 2020 Iñaki vive en Vitoria en la casa de su madre. Cristina, de 56 años, vive en Ginebra con su hija Irene, de 16 años. Sus hijos mayores viven en diferentes ciudades: Miguel, de 19 años, en Inglaterra, Juan, de 22, en Madrid, y Pablo, de 21, en Barcelona. La infanta Cristina se ha mantenido junto a su esposo pese los problemas que ha tenido Iñaki con la justicia. ¿Aguantará su matrimonio el circo mediático que han desatado estas nuevas fotografías de Iñaki junto a otra mujer?

