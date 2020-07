Importante actor de telenovelas mexicanas está grave a causa de COVID-19 Tras declarar que había contraído el COVID-19, junto con todos los miembros de su familia, Toño Mauri fue hospitalizado y su estado de salud se reporta grave. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras declarar la semana pasada que su familia y él habían resultado positivos en la prueba de COVID-19, Toño Mauri ahora se encuentra hospitalizado en terapia intensiva a causa de las complicaciones con este virus. “Toño Mauri y su familia, lamentablemente, todos infectados con COVID-19”, informaron en la emisión mexicana El Chismorreo. “Lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar”. RELACIONADO: Carla Mauri, sobre su padre Toño Mauri: "Es bastante celoso" (VIDEO) Image zoom Tania Cháidez para People en Español El pasado 24 de junio, el actor había mencionado a la emisión Despierta América que no sabía cómo había podido contagiarse porque había seguido todas las medidas sanitarias. Sin embargo, externó su preocupación ante el diagnóstico y sus consecuencias. Además, reveló que presentó un fuerte dolor de cabeza y malestares que se asemejan a los de una gripe normal; por ello, se realizó la prueba. “Nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo. Hemos estado en la casa sin salir; nos hemos cuidado mucho”, comentó Mauri en aquel momento. “Me siento bien, relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas. Un día estás bien y otro te sientes aplastado. En general, creo que he tenido suerte porque me he estado checando mi oxigenación y estoy bien, entre 95 y 96, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto cambie y haya que correr”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con dicho programa, el fin de semana el intérprete del Dr. Ávalos en la telenovela Por amar sin ley comenzó a sentirse mal, tenía fiebre y, como se mencionó, presentaba problemas para respirar, por ello, fue trasladado al hospital, donde su estado es delicado. Hasta el momento, ningún miembro de la familia de Toño Mauri se ha pronunciado al respecto. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

