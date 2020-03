Impactante video muestra a conductor de Televisa en shock y llorando tras balacera en México Llorando y visiblemente alterado, el conductor José "Pepillo" Origel apareció en las inmediaciones de un parque en un lujoso barrio capitalino. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La violencia en México sigue causando pavor. Ricos y famosos o simples ciudadanos de a pie, todos han sufrido los estragos de robos, asaltos y balaceras que cada vez ocurren con mayor frecuencia en la capital azteca. Esta vez le ha tocado al conductor de espectáculos Juan José "Pepillo" Origel, quien este jueves estremeció las redes al aparecer en un dramático video donde denuncia una balacera ocurrida a pocos pasos de dónde él se encontraba, en el parque Lincoln del lujoso barrio de Polanco. "Son las 9:20 de la noche, estoy en el parque con mis "niños"", expresó Origel para referirse a sus perritos, a los que estaba paseando al momento de los hechos. "¡Balacera en el parque! ¡Aquí en el Parque Lincoln! No sé qué es lo que está pasando. ¡Esta es la seguridad de México! ¡Esto es lo que está pasando!", enfatizó mostrando su reloj de mano. Luego de una pausa Origel aparece en otro segmento llorando y en shock total mientras se escucha la voz de otras personas tratando de consolarlo. "¡Vengo con mis niños y el balazo aquí! ¡Está muy cabrón! ¡Y esto es lo que está pasando ahorita en el parque Lincoln en la Ciudad de México! ¡Vean!". "Miércoles 9 de la noche", interpuso una de las personas que intentaron consolar al conductor de Televisa. "¡Mis niños!", exclamó estremecido Origel para tratar de cargar a sus mascotas y salir del lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Parque Lincoln está céntricamente ubicado en una de las zonas más lujosas y mejor resguardadas de Ciudad de México donde reside la comunidad artística, empresarial y muchos diplomáticos. El video de Origel emerge a solo días de que fuera asesinado a balazos Luis Alfonso Mendoza, quien era conocido por realizar la voz de Gohan en la serie animada Dragon Ball. El actor fue acribillado a las afueras de su domicilio, ubicado en la colonia Portales de la Ciudad de México, otro céntrico vecindario capitalino. En el ataque también perdieron la vida su esposa Lourdes Adame y su cuñado, según reportaron medios de comunicación en México. La lista de actores que han perdido la vida en México es tristemente larga en una ciudad que ha visto subir dramáticamente el número de secuestros y asaltos en años recientes. Advertisement

