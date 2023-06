El impactante estilo de Kanye West y Bianca para la iglesia: ¿moda o excentricidad? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kanye West y Bianca Censori visten los atuendo más extraños para ir a la iglesia Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Quedamos boquiabiertos con los atuendos que usaron Kanye West y su esposa Bianca para ir a la iglesia! Empezar galería Los extraños atuendos de Kanye West y Bianca para ir a la iglesia Kanye West y Bianca Censori visten los atuendo más extraños para ir a la iglesia Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El rapero Kanye West vistió a su esposa Bianca con un inusual atuendo completamente negro mientras se dirigían a la iglesia, en Los Ángeles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López de compras para su nuevo nido de amor Jennifer Lopez hace compras para su nueva mansión de $60 millones con sus dos hijos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Ataviada con un look informal y súper cómodo, vimos a la actriz y cantante Jennifer López haciendo compras en Los Ángeles para su nueva mansión de $60 millones con sus dos hijos. 2 de 6 Ver Todo Leonardo DiCaprio y Megan Roche ¿nuevo romance? Leonardo DiCaprio llega a una discoteca en Ibiza junto a la joven modelo Megan Roche Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group El actor de 48 años, Leonardo DiCaprio, fue fotografiado por el lente del paparazzi llegando a una discoteca en Ibiza junto a la joven modelo Megan Roche. ¿Romance a la vista? 3 de 6 Ver Todo Anuncio Angélica Vale celebra 'mentiras' Angélica Vale es la madrina de celebración del primer aniversario del musical "Mentiras Credit: Mezcalent Angélica Vale es la madrina de celebración del primer aniversario del musical Mentiras bajo su nueva producción, la cual corre a cargo de Alejandro Gou. 4 de 6 Ver Todo Kourtney Kardashian y Travis Barker de la mano Kourtney Kardashian y Travis Barker llegan tomados de la mano a la Taverna de Tony en Malibú Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kourtney Kardashian y Travis Barker llegaron tomados de la mano y con atuendos coordinados a un restaurante en Malibú. 5 de 6 Ver Todo Los Fabulosos Cadillacs festejan aniversario Los Fabulosos Cadillacs celebran el 30 aniversario de su álbum "Vasos Vacíos" con un concierto en el Zócalo capitalino Credit: Mezcalent Los Fabulosos Cadillacs celebraron el 30 aniversario de su álbum Vasos vacíos con un concierto en el Zócalo, en la capital mexicana, en el cual lograron reunir a más de 300 mil personas. ¡Felicidades! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El impactante estilo de Kanye West y Bianca para la iglesia: ¿moda o excentricidad?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.